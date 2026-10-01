Detrás de un encuentro como el JOHC Zaragoza 2026 hay muchas horas de trabajo, muchas personas implicadas y también alguien que ha tenido que asumir la responsabilidad de coordinar y dar forma a todo ese proyecto. Nos acompaña Rebeca de la Sierra, directora del XIII JOHC Zaragoza 2026 y vocal de Juventud de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza. Cofrade de Jesús Camino del Calvario, su trayectoria ha estado especialmente vinculada al trabajo con los jóvenes y, durante los últimos años, ha sido una de las principales impulsoras de la presencia de Zaragoza en los encuentros nacionales.

Con ella recorremos su propia historia cofrade, hablamos del papel que ocupa hoy la juventud dentro de nuestras hermandades y conocemos cómo se ha llegado hasta uno de los grandes retos que afronta la Semana Santa zaragozana este año: recibir en casa a jóvenes cofrades de toda España.