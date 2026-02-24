Entrevista

Mariano José Gil Royo

Mariano José Gil Royo, nacido el 9 de noviembre de 1943 en Zaragoza, es un destacado empresario y cofrade zaragozano cuya vida ha estado dedicada a la Semana Santa y la pastoral eclesial local.

Redacción

Zaragoza |

Nos acompaña alguien que forma parte de la historia viva de nuestra Semana Santa. Mariano José Gil Royo, cofrade desde 1958 en las Siete Palabras, ha recorrido prácticamente todos los escalones de la vida de hermandad: hermano de vela, miembro de junta, Teniente, Hermano Mayor en dos etapas y, durante casi una década, Delegado Episcopal de Pastoral de Cofradías. Empresario de profesión, cofrade por vocación, ha trabajado por la formación, la caridad y el fortalecimiento del espíritu fundacional de nuestras hermandades. Reconocido como Hermano Mayor de Honor a perpetuidad y Hermano Honorífico de la Sangre de Cristo, sigue saliendo cada Viernes Santo con la misma puntualidad que aquel joven que empezó hace más de seis décadas. Con él repasamos memoria, liderazgo y futuro de la Semana Santa de Zaragoza.

