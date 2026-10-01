Tertulia

Organización JOHC Zaragoza 2026

Nos acompañan Jorge Carbó, Alejandro Blasco, Natalia Cáncer y Virginia Román, cuatro jóvenes implicados directamente en distintas áreas de la organización y con quienes queremos descubrir ese trabajo que muchas veces no se ve, pero que será fundamental para que Zaragoza pueda recibir a jóvenes cofrades llegados de toda España.

Redacción

Zaragoza |

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Hace un año hablábamos con algunos de ellos cuando Zaragoza acababa de conseguir la sede del JOHC 2026. Entonces todo eran proyectos, ideas, ilusión y mucho trabajo por delante. Ahora, con el encuentro ya muy cerca, queremos volver a sentarnos con quienes han estado durante estos meses haciendo que todo aquello pase del papel a la realidad.

Abrimos una mesa redonda que hemos titulado «El engranaje del JOHC Zaragoza 2026» para conocer todo lo que hay detrás de una cita de esta magnitud: exposición y culto, procesiones e instrumentos, voluntariado, acogida, comunicación.

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