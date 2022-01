La Navidad deja 74.600 contagios en Aragón

Más de 74.600 aragoneses se han contagiado por coronavirus durante las Navidades. Desde Nochebuena supone un 27% del total de todos los positivos desde el inicio de la pandemia. Además, en este periodo de tiempo se han contabilizado 103 fallecidos en la Comunidad Autónoma. Los casos siguen aumentando y siguen sin alcanzar la punta en esta séptima ola de la pandemia. En las últimas 24 horas, Salud Pública ha notificado 5.438 contagios por coronavirus, 2.321 casos más que el lunes de la semana pasada.

La tasa de incidencia por COVID en las últimas dos semanas es de 5.189 contagios por cada 100.000 habitantes en Aragón. Utebo es la localidad con mayor porcentaje de positivos, le siguen Cuarte, Tarazona, Ejea, Huesca, Barbastro y Monzón.

El Gobierno de Aragón descarta endurecer restricciones de momento

El Gobierno de Aragón de momento descarta endurecer las restricciones, más allá de prolongar hasta finales de mes del nivel 2, con el cierre de la hostelería a las 00 horas y del ocio nocturno a las 2:00, cuya vigencia termina esta semana. También esperan poder extender el uso del pasaporte Covid a sectores como el de los gimnasios o cines. Así lo ha trasladado la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

El aumento explosivo de los contagios ya se está notando en el aumento de la presión hospitalaria. En aquellos con mayor carga covid de trabajo, como el Clínico de Zaragoza, se van a suspender las cirugías no urgentes y se aislará a pacientes con coronavirus en todas las plantas. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, cree que la situación es asumible, y si es necesario, en los centros más saturado se redistribuirán recursos en los hospitales como en ondas anteriores. En otros, que no están teniendo problemas, no será necesario tomar medidas.