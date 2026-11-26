El Ayuntamiento de Vélez-Rubio ha preparado una tarde de actividades para el encendido del alumbrado navideño. El acto será el domingo 6 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, en la Plaza de la Encarnación.

La jornada empezará con el musical infantil Disney Sweet Experience, dirigido al público familiar. Habrá además dulces navideños y anís, algodón de azúcar y palomitas de maíz.

El programa incluye también un espectáculo piromusical, música en directo y una pista de patinaje sobre hielo.

Después llegará el momento central del día, el gran encendido del alumbrado navideño.

El Ayuntamiento invita a todos a asistir a lo que presenta como "un espectáculo que no te puedes perder" para dar comienzo a la Navidad en el municipio.