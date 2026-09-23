El XIII Rallye Sliks Sevilla presenta su cartel oficial en la Casa de la Provincia

La imagen oficial de esta edición rinde homenaje a José Antonio Aznar, uno de los nombres propios del automovilismo en Andalucía. El piloto almeriense, que cuenta en su palmarés con nueve campeonatos de Andalucía de Rallyes de Asfalto, además de numerosos triunfos en montaña y rallycronos, protagoniza el cartel a los mandos de su Porsche bajo el lema: “¡No te pierdas la emoción en directo! ¡Vive el espectáculo!”.

Al acto de presentación han asistido el coordinador de la Casa de la Provincia, Miguel Ángel Melero, junto a una destacada representación del Ayuntamiento de El Pedroso, encabezada por su alcalde, Sergio Vela, el concejal de Deportes, Jesús Hernández, la concejala de Cultura y Festejos, Laura Torrejón, y la teniente de alcalde, Zahida Pérez. El respaldo federativo ha estado encabezado por Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, acompañado por los máximos responsables de la Escudería Sliks, su presidente, Genaro Puerto, el vicepresidente Carlos Muñoz y el secretario Alberto Ochoa.

La Diputación de Sevilla, con los eventos de toda la provincia

Durante su intervención, el coordinador de la Casa de la Provincia, Miguel Ángel Melero, destacó el compromiso de la Diputación de Sevilla con los acontecimientos que se celebran a lo largo de toda la provincia y señaló que “la Diputación abre encantada las puertas de la Casa de la Provincia a todos los eventos de nuestros municipios”.

En este sentido, puso en valor la importancia de acoger la presentación de una prueba como el Rallye Sliks Sevilla, que se ha convertido en uno de los referentes del automovilismo en Andalucía, destacando el honor que supone para la Casa de la Provincia ser escenario de su presentación y reafirmando la voluntad de la Diputación de seguir dando visibilidad y apoyo a las iniciativas que nacen y se desarrollan en los municipios sevillanos.

Un rallye que crece año tras año

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, destacó la importancia del XIII Rallye Sliks Sevilla dentro del calendario andaluz, señalando que se trata de una de las pruebas más importantes del campeonato y poniendo de relieve la evolución que está experimentando año tras año.

Alonso quiso reconocer especialmente el trabajo que se viene realizando desde el Ayuntamiento de El Pedroso y la implicación de todas las partes para que la prueba continúe creciendo y mejorando en cada edición.

Asimismo, recordó la importancia de disfrutar del rallye de manera responsable, haciendo especial hincapié en el respeto al entorno natural y a la señalización y medidas de seguridad establecidas por la organización, fundamentales para garantizar que tanto participantes como aficionados puedan disfrutar del espectáculo con todas las garantías.

Sierra Morena, protagonista de una prueba con tramos únicos

El vicepresidente de la Escudería Sliks, Carlos Muñoz, puso de manifiesto la apuesta que la organización viene realizando por la Sierra Morena de Sevilla como escenario para la consolidación y crecimiento de esta prueba.

Durante su intervención destacó el esfuerzo que realizan durante todo el año para que el rallye pueda celebrarse con todas las garantías y puso en valor la belleza del entorno y la singularidad de los tramos por los que discurre la competición.

En este sentido, destacó que los recorridos mantienen muchas de las características que tradicionalmente han identificado a los grandes rallyes, con tramos rotos y ratoneros, combinados con zonas rápidas, que ofrecen un espectáculo muy atractivo tanto para los pilotos como para los aficionados y convierten a la Sierra Morena sevillana en un escenario especialmente singular para este tipo de competición.

El Pedroso, epicentro de la competición

La localidad de El Pedroso se consolida como el corazón neurálgico del rallye. El municipio albergará la oficina permanente, las verificaciones técnicas, el parque cerrado y la zona de asistencia.

La actividad comenzará el viernes 16 de octubre por la tarde con las verificaciones y la posterior ceremonia de salida. El sábado 17 de octubre, tras completarse la competición, los vehículos regresarán al municipio para la entrega de trofeos.

Durante su intervención, el alcalde de El Pedroso, Sergio Vela, destacó la importante repercusión económica que el rallye genera en toda la comarca, especialmente durante los días de celebración de la prueba, con alojamientos completos y una importante afluencia de visitantes que se traduce también en una elevada actividad en bares, restaurantes y establecimientos comerciales.

El alcalde quiso agradecer el trabajo y la implicación de todo el personal del Ayuntamiento que participa en la organización de la prueba y, de manera especial, el compromiso de los voluntarios y voluntarias, cuya colaboración resulta fundamental para hacer posible el desarrollo de un evento de estas características.

Vela también puso en valor la gran afición al mundo del motor que existe en la comarca y, especialmente, la enorme afluencia de público que se concentra cada año en el tramo de El Pedroso, que se ha convertido ya en uno de los puntos de referencia para los aficionados que siguen la prueba.

Ante esta creciente afluencia, el Ayuntamiento viene reforzando durante los últimos años las medidas destinadas a garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la competición en esta zona, con la habilitación de zonas de aparcamiento, puntos para la recogida de residuos, servicios sanitarios y presencia de los cuerpos de seguridad, además de las medidas y señalización necesarias para ordenar y controlar la presencia de espectadores.

El alcalde animó finalmente a disfrutar del XIII Rallye Sliks Sevilla, invitando tanto a los aficionados habituales al mundo del motor como a aquellas personas que todavía no conocen esta disciplina a acercarse a El Pedroso y al resto de municipios por los que discurre la prueba para vivir en directo el espectáculo del rallye.

Un recorrido exigente de 10 tramos cronometrados

En total, la prueba contará con diez tramos. El primero y el tercero se desarrollarán en la carretera que une Constantina con Las Navas de la Concepción, con una longitud de 12,200 kilómetros. Para el segundo y el cuarto se ha elegido la carretera que une Las Navas con La Puebla de los Infantes, contando con un total de 14,920 kilómetros.

A El Pedroso le corresponderán los tramos quinto, séptimo y noveno, circulando en la carretera A-8101 y recorriendo 9,210 kilómetros. Y por último, entre Cazalla de la Sierra y Constantina, en la A-455, se disputarán 6,795 kilómetros divididos en los tramos sexto, octavo y décimo.

Próxima cita: presentación local ante la afición

Como antesala a la carrera, el próximo viernes 9 de octubre se llevará a cabo la presentación local en la Plaza Nuestra Señora de la Consolación de El Pedroso. Este evento servirá para que los aficionados puedan ver de cerca los vehículos de competición y disfrutar de una primera toma de contacto con la prueba antes de que, una semana después, vuelvan a rugir los motores por las carreteras de la Sierra Morena sevillana.

Una prueba puntuable al más alto nivel

El rallye mantiene su prestigio siendo puntuable para distintos Campeonatos, Copas y Trofeos. En este 2026 esas puntuaciones se encontrarán en el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto de Pilotos y Copilotos, Trofeos de Andalucía de Rally de Asfalto, Campeonato de Andalucía de Rallye de Asfalto de Pilotos y Copilotos de Regularidad, Campeonato de Andalucía de Rallye de Asfalto de Pilotos y Copilotos de Regularidad Sport, Trofeo de Andalucía Femenino de Piloto y Copiloto, Trofeo de Andalucía Copiloto femenina de Regularidad y Regularidad Sport, Trofeo Copa Federación Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto y Trofeo de Andalucía de Rallye de Asfalto de Pilotos y Copilotos Junior.

El XIII Rallye Sliks Sevilla se presenta así como una de las grandes citas deportivas del otoño en la provincia, combinando competición, espectáculo y promoción turística de la Sierra Morena de Sevilla, con El Pedroso como uno de los principales puntos de referencia de una prueba que continúa creciendo y consolidándose año tras año.