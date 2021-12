PP, CS y VOX votan en contra

Los votos de PSOE e IU-Podemos aprueban el presupuesto de Sevilla para 2022

Los votos de los grupos municipales de PSOE e IU-Podemos (Adelante Sevilla) han sacado adelante este lunes el presupuesto de Sevilla para 2022 en el Pleno municipal para su aprobación, como ya estaba previsto tras anunciarse sendos pactos de IU y Podemos con el gobierno de Juan Espadas (PSOE). Los tres partidos de la bancada de la derecha (PP, Cs y Vox) han votado en contra afeando al alcalde de la ciudad las "prisas" por sacar adelante las cuentas municipales para poder así centrarse en su campaña como candidato en las próximas elecciones autonómicas. La concejal no adscrita Sandra Heredia se ha abstenido. El debate para la aprobación de los presupuestos ha estado marcado por las críticas de los populares, Ciudadanos y Vox a la marcha de Espadas, que concretará este martes 14 de diciembre el propio alcalde una vez cumplido el trámite que él mismo se dio y que no es otro que dejar aprobadas las cuentas para el próximo ejercicio como la "mejor herramienta" para la reactivación económica y social de la ciudad tras la pandemia. PP, Cs y Vox han advertido que los presupuestos que ahora echan a andar están basados en números "irreales" que "hipotecan" el futuro de Sevilla. El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Rafael Belmonte, ha señalado que "éste no es el presupuesto que necesita Sevilla sino el que usted necesita para dejar Sevilla". Por parte de Cs, el portavoz adjunto, Miguel Ángel Aumesquet, ha insistido en ese argumento, alegando que las cuentas "son buenas para usted" pero una "oportunidad perdida" para, por ejemplo, ha señalado, haber bajado los impuestos. En esta línea, el concejal de VOX, Gonzalo García de Polavieja, ha ironizado al señalar que el presupuesto aprobado es "una buena carta de presentación para su candidatura a la Junta", en alusión a la marcha de Espadas.

Jaime Castilla