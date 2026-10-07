La Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III supera los 300 alumnos matriculados y amplía su oferta cultural

Con la matrícula todavía abierta hasta agotar las plazas, la Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III afronta su nuevo curso con una comunidad que continúa creciendo y con una programación que amplía y renueva sus contenidos. Las clases comenzarán el próximo 13 de octubre en la sede que la CEU UF3 tiene en la Cámara de Comercio de Sevilla.

Más de 300 alumnos y una comunidad que sigue creciendo

El nuevo curso supone un paso adelante para Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III, que consolida un curso más su comunidad de alumnos y profesores, reforzando la evolución de una iniciativa que entiende la universidad como un espacio abierto a las distintas etapas de la vida.

El programa ofrece a sus alumnos la posibilidad de seguir aprendiendo, profundizar en sus inquietudes culturales y mantener una participación activa en la vida universitaria, en un entorno que favorece tanto el conocimiento como las relaciones personales y el intercambio de experiencias.

Nuevas propuestas para seguir descubriendo Sevilla y su cultura

Entre las novedades de este curso destaca la incorporación de ‘La Zarzuela, el género lírico-teatral netamente español’, impartida por Francisco Guerrero Díaz. La asignatura permitirá acercarse a este género a través de los comentarios de las producciones de la Compañía Sevillana de Zarzuela durante la temporada 2026-2027.

La programación incorporará también, durante el segundo cuatrimestre, ‘La Sevilla desaparecida’, a cargo del profesor Manuel Jesús Roldán Salgueiro, una nueva propuesta que acercará a los alumnos a la transformación de la ciudad y a aquellos lugares, espacios y realidades que forman parte de su memoria histórica.

Junto a estas novedades, el programa mantiene una amplia oferta centrada en la historia, el arte y el patrimonio sevillano y español, así como la escultura, la música, la pintura, la literatura y el pensamiento. Entre ellas destacan las asignaturas ‘Historia de la Cultura Española II. Edad Moderna. XVI-XVII’; ‘Orígenes de Sevilla: de la Edad Media a la Edad Moderna, Reyes Católicos y la dimensión americanista de España. Arte y cultura de ambos territorios’; ‘Análisis de las corrientes estilísticas, autores y técnicas en pintura y escultura en la Historia del Arte. Evolución histórica y contexto cultural’; ‘Pasiones humanas en el arte y en la literatura’ y ‘¿Y vosotros quién decís que soy yo? (Mt 16,15) Cristo en los albores del pensamiento cristiano: III. Hacia la cristología de los primeros concilios’, junto con otras asignaturas que ya han completado sus plazas antes, incluso, del inicio de las clases. Una oferta pensada para profundizar en el conocimiento y el disfrute de las humanidades desde distintas perspectivas.

Mucho más que un espacio para aprender

El crecimiento de Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III no se explica únicamente por el número de alumnos. El programa busca, como subraya el rector de la Universidad CEU Fernando III José Alberto Parejo, “ofrecer una experiencia formativa integral, en la que el aprendizaje convive con la cultura, el diálogo y la creación de nuevos vínculos personales”.

Para la Universidad CEU Fernando III, la Vniversitas Senioribvs forma parte de su compromiso con una educación que acompaña a las personas en las distintas etapas de su vida y con una Universidad conectada con su entorno social y cultural.

Con más de 300 alumnos y la matrícula todavía abierta, Vniversitas Senioribvs CEU Fernando III encara así un nuevo curso de crecimiento y consolidación, reafirmando su vocación de hacer de la Universidad CEU Fernando III un lugar donde seguir aprendiendo, descubriendo y compartiendo a cualquier edad.