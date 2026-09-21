La Universidad CEU Fernando III impulsa el talento tecnológico de los jóvenes a través de su colaboración con el programa SPUTNIK

Gracias a esta colaboración, talentosos jóvenes con ansias por mejorar el mundo en el que viven podrán participar en una experiencia formativa orientada al conocimiento de las tecnologías exponenciales, el desarrollo de la iniciativa personal y el fomento de una visión global que les ayude a identificar nuevas oportunidades profesionales y empresariales.

El programa SPUTNIK nace con el propósito de inspirar y formar a los jóvenes en las tecnologías que van a transformar el mundo, despertando en ellos la ambición, la pasión por la tecnología y la capacidad de convertir sus ideas en proyectos innovadores. Su visión a largo plazo es contribuir a la creación de una nueva generación de emprendedores tecnológicos y líderes capaces de impulsar el desarrollo social y económico de Andalucía.

Estudiantes de la Universidad CEU Fernando III y del Colegio CEU San Pablo Sevilla tuvieron la ocasión la pasada primavera de conocer el proyecto gracias a sendas presentaciones en el Campus de CEU Andalucía a cargo del fundador y director de Sputnik, Juan Martínez Barea.

Tres experiencias formativas para descubrir y construir el futuro

La formación se desarrollará a través de tres encuentros, programados entre septiembre y noviembre, que abordarán diferentes dimensiones del talento, la innovación y el desarrollo profesional.

El programa comenzará con el Bootcamp, previsto para finales de septiembre, una primera experiencia de carácter motivador destinada a despertar la inquietud de los participantes, reforzar su confianza y estimular su capacidad para afrontar nuevos retos.

A finales de octubre tendrá lugar el Tech Camp, centrado en el acercamiento a tecnologías emergentes y exponenciales como la inteligencia artificial, la robótica, la realidad aumentada, el blockchain y las tecnologías del espacio. Una oportunidad para conocer las posibilidades de estas herramientas y su impacto en la sociedad y en los sectores profesionales del futuro.

El itinerario concluirá a finales de noviembre con el Start-up Camp, una experiencia enfocada en el desarrollo de la carrera profesional de los jóvenes, el descubrimiento de oportunidades y la adquisición de una visión más amplia sobre su futuro laboral y emprendedor.

Una apuesta por la educación, la innovación y el futuro de Andalucía

La colaboración con SPUTNIK se enmarca en la apuesta de la Universidad CEU Fernando III por una formación que va más allá de la adquisición de conocimientos, promoviendo el desarrollo de competencias, la iniciativa, la creatividad y la capacidad de transformar el entorno.

A través de esta iniciativa, los alumnos participantes podrán acercarse a nuevas realidades tecnológicas, ampliar sus horizontes y conectar su formación académica con los retos y oportunidades que plantea el mundo profesional.

Con esta colaboración, la Universidad CEU Fernando III continúa fortaleciendo su compromiso con una formación centrada en la persona, abierta a la innovación y orientada a preparar a los jóvenes para liderar los cambios del mañana.