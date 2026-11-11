Regina Anval: una nueva forma de entender la salud femenina en Sevilla

La salud de la mujer evoluciona a lo largo de los años y, con ella, también cambian sus necesidades. La adolescencia, la edad fértil, el embarazo, el posparto o la menopausia son etapas que requieren una atención específica, adaptada a los cambios físicos, hormonales y emocionales que se producen en cada momento.

Con esta filosofía nace Regina Anval Salud Integral Femenina, una CliniUnuca en Sevilla especializada en salud integral de la Mujer que propone una manera diferente de cuidar la salud femenina: reunir en un mismo espacio distintas disciplinas que permitan ofrecer una atención personalizada y coordinada.

Dirigida por Regina Antón Valiente, graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, fisioterapeuta y psiconeuroinmunóloga clínica, con más de quince años de experiencia profesional y una trayectoria marcada por la formación continua y la especialización en salud femenina.

Su propuesta parte de una idea fundamental: cada mujer es diferente y, por tanto, también debe serlo la manera de abordar su bienestar.

Entrenar teniendo en cuenta las necesidades del cuerpo femenino

El ejercicio físico es uno de los grandes pilares de Regina Anval. Sin embargo, su planteamiento va más allá del entrenamiento convencional.

Los entrenamientos se diseñan teniendo en cuenta la anatomía y la fisiología femenina, adaptando los ejercicios a las circunstancias personales, los objetivos y el momento vital de cada mujer.

Para ello, ofrece tanto entrenamiento personal como sesiones en grupos reducidos, con programas específicos como Womanfit, centrado en el entrenamiento funcional femenino; Embarazo Fit, dirigido a mujeres embarazadas; y Postparto Fit, orientado a recuperar progresivamente la condición física después del nacimiento del bebé.

La oferta se completa con sesiones de GAP, CORE, Womenbarre y FisioPilates, disciplinas que trabajan aspectos como la fuerza, la estabilidad, la movilidad y el control corporal.

Además, las actividades pueden realizarse de manera presencial o mediante clases online en directo, facilitando que cada mujer encuentre una fórmula compatible con sus horarios y necesidades.

El objetivo no es únicamente mantenerse en forma, sino incorporar el ejercicio físico como una herramienta de salud y bienestar a largo plazo.

Regina Antón Valiente, al frente del centro especializado en salud femenina. | regina arval

Fisioterapia especializada: cuidar el cuerpo en cada etapa

Otro de los ámbitos destacados del centro es la fisioterapia especializada en salud femenina, especialmente importante durante etapas como el embarazo, el posparto y la menopausia.

Regina Anval Salud Integral Femenina ofrece atención en fisioterapia ginecológica y obstétrica, valoración y tratamiento del suelo pélvico, abordaje de lesiones musculoesqueléticas, preparación física para el parto y recuperación posparto.

El suelo pélvico, por ejemplo, desempeña un papel fundamental en la calidad de vida de las mujeres y puede verse afectado por factores como el embarazo, el parto, los cambios hormonales o determinadas actividades físicas.

Por ello, el centro apuesta por la valoración individual y por tratamientos adaptados a cada situación, combinando la terapia manual y el ejercicio terapéutico con tecnologías como la electroterapia, los ultrasonidos, la radiofrecuencia y la presoterapia, cuando están indicadas.

Nutrición, hormonas y fertilidad: una visión más completa de la salud

La alimentación, el equilibrio hormonal y los hábitos de vida también ocupan un lugar importante en la filosofía de la Clínica.

Desde el área de nutrición y salud hormonal femenina se trabaja para comprender cómo se relacionan la alimentación, la energía, el ciclo menstrual y los cambios que experimenta el organismo a lo largo de las distintas etapas de la vida.

A esta atención se suma el acompañamiento en fertilidad integral, dirigido tanto a mujeres que buscan un embarazo de manera natural como a aquellas que se encuentran inmersas en procesos de reproducción asistida.

El planteamiento se centra en ofrecer apoyo individualizado, prestando atención a factores relacionados con los hábitos de vida, la alimentación, la actividad física y el bienestar general, como complemento a la atención médica especializada.

Psiconeuroinmunología clínica: comprender la conexión entre cuerpo y mente

Este enfoque estudia las relaciones entre los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario, teniendo en cuenta cómo pueden interactuar con factores como el estrés, el descanso, la alimentación y los hábitos cotidianos.

En el ámbito de la salud femenina, esta perspectiva permite contemplar de manera conjunta aspectos físicos, hormonales y emocionales, sin perder de vista las circunstancias individuales de cada mujer.

La PNI se plantea como una herramienta complementaria dentro de una atención integral, sin sustituir los diagnósticos ni los tratamientos médicos que puedan ser necesarios en casos como endometriosis, Sop, dismenorreas, amenorreas .

Un espacio donde cada mujer es la protagonista

Más allá de reunir diferentes servicios, la principal seña de identidad de Regina Anval Salud Integral Femenina es su apuesta por la atención personalizada.

Se busca que las mujeres encuentren un espacio en el que puedan sentirse escuchadas, comprender mejor los cambios de su cuerpo y recibir orientación profesional adaptada a sus necesidades.

Desde una joven que comienza a interesarse por su salud hormonal hasta una mujer que quiere mantenerse activa durante la menopausia, pasando por quienes se preparan para la maternidad o afrontan su recuperación después del parto, la filosofía es la misma: acompañar cada etapa desde el conocimiento, la prevención y el cuidado individualizado.

Porque cuidar la salud femenina no consiste únicamente en atender problemas concretos, sino también en comprender el cuerpo, fomentar hábitos saludables y favorecer el bienestar a lo largo de toda la vida.

Regina Anval Salud Integral Femenina representa así una propuesta de atención especializada en Sevilla, donde el ejercicio, la fisioterapia, la nutrición y el acompañamiento integral se unen con un objetivo común: poner la salud de la mujer en el centro.

Regina Anval Salud Integral Femenina

Dirección: · C/ Virgen de la Victoria, 12 · Sevilla · Tel. 660 110 861

Más información: www.reginanval.com