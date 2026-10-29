¿Quién sabe más sobre alimentación, padres o hijos?

El jurado estuvo integrado por Rosa Arnau, creadora de contenido especializada en cocina saludable; María Rodríguez Lazo, dietista-nutricionista pediátrica y directora de María Lazo Nutrición; y Elisa Daza Lucena, graduada en Nutrición Humana y Dietética y representante del Banco de Alimentos de Sevilla. Las tres profesionales valoraron las propuestas elaboradas por las familias participantes.

La iniciativa contó también con la colaboración del Banco de Alimentos de Sevilla, que instaló un stand informativo para dar a conocer su labor y captar voluntarios de cara a su próxima campaña de recogida de alimentos.

Por su parte, los talleres infantiles ‘Pequeños Foodies’, celebrados los días 23 y 24 de octubre, agotaron sus 120 plazas, confirmando el interés de las familias por propuestas que acercan la alimentación saludable a los más pequeños a través de la cocina, el juego y la participación.

¿Quién sabe más sobre alimentación en casa: los adultos o los pequeños?

Tras el éxito de las actividades del fin de semana, ‘Una Aventura con Sabrosura’ continúa hasta el próximo viernes 30 de octubre con el reto ‘¿Y tú qué comes?’, una propuesta que invita a las familias a descubrir cuánto saben sobre alimentación y hábitos cotidianos.

En casa compartimos mesa, pero ¿responderíamos lo mismo a las preguntas sobre lo que comemos? Esta actividad plantea un divertido desafío en el que adultos y pequeños responden por separado a diferentes cuestiones para después comparar sus resultados, intercambiar conocimientos y descubrir juntos algunas claves sobre alimentación saludable.

El reto estará disponible del lunes 26 al viernes 30 de octubre, de 18:00 a 21:00 horas, en el Centro Comercial Los Arcos. Además, los participantes conseguirán 100 puntos Club en el programa de fidelización del centro comercial solo por participar.

Con esta iniciativa, Los Arcos continúa apostando por una programación de ocio familiar que combina entretenimiento, participación y promoción de hábitos saludables, acercando a sus visitantes propuestas que van más allá de la experiencia de compra.

Más información en www.cclosarcos.com