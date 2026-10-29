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¿Quién sabe más sobre alimentación, padres o hijos?

El Centro Comercial Los Arcos ha cerrado un fin de semana dedicado a la alimentación saludable con una gran acogida de las actividades de ‘Una Aventura con Sabrosura’, que ha agotado las 120 plazas disponibles en sus talleres infantiles y completado la participación en el concurso de cocina familiar celebrado el pasado sábado 24 de octubre. La programación continúa esta semana con ‘¿Y tú qué comes?’, un reto en el que adultos y pequeños podrán descubrir cuánto saben sobre alimentación y hábitos cotidianos.

Uno de los momentos más destacados del fin de semana fue el concurso gastronómico familiar, en el que diez familias pusieron a prueba su creatividad y sus habilidades culinarias elaborando en directo una receta a partir de ingredientes sorpresa. La competición, que combinó cocina saludable y trabajo en equipo, tuvo como ganadora a la familia Gómez, que conquistó al jurado con una tosta de tomate con almendra y vinagreta.

Redacción

sevilla |

¿Quién sabe más sobre alimentación, padres o hijos?
¿Quién sabe más sobre alimentación, padres o hijos? | centro comercial los arcos

El jurado estuvo integrado por Rosa Arnau, creadora de contenido especializada en cocina saludable; María Rodríguez Lazo, dietista-nutricionista pediátrica y directora de María Lazo Nutrición; y Elisa Daza Lucena, graduada en Nutrición Humana y Dietética y representante del Banco de Alimentos de Sevilla. Las tres profesionales valoraron las propuestas elaboradas por las familias participantes.

La iniciativa contó también con la colaboración del Banco de Alimentos de Sevilla, que instaló un stand informativo para dar a conocer su labor y captar voluntarios de cara a su próxima campaña de recogida de alimentos.

Por su parte, los talleres infantiles ‘Pequeños Foodies’, celebrados los días 23 y 24 de octubre, agotaron sus 120 plazas, confirmando el interés de las familias por propuestas que acercan la alimentación saludable a los más pequeños a través de la cocina, el juego y la participación.

¿Quién sabe más sobre alimentación en casa: los adultos o los pequeños?

Tras el éxito de las actividades del fin de semana, ‘Una Aventura con Sabrosura’ continúa hasta el próximo viernes 30 de octubre con el reto ‘¿Y tú qué comes?’, una propuesta que invita a las familias a descubrir cuánto saben sobre alimentación y hábitos cotidianos.

En casa compartimos mesa, pero ¿responderíamos lo mismo a las preguntas sobre lo que comemos? Esta actividad plantea un divertido desafío en el que adultos y pequeños responden por separado a diferentes cuestiones para después comparar sus resultados, intercambiar conocimientos y descubrir juntos algunas claves sobre alimentación saludable.

El reto estará disponible del lunes 26 al viernes 30 de octubre, de 18:00 a 21:00 horas, en el Centro Comercial Los Arcos. Además, los participantes conseguirán 100 puntos Club en el programa de fidelización del centro comercial solo por participar.

Con esta iniciativa, Los Arcos continúa apostando por una programación de ocio familiar que combina entretenimiento, participación y promoción de hábitos saludables, acercando a sus visitantes propuestas que van más allá de la experiencia de compra.

Más información en www.cclosarcos.com

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