Uñas nuevas en minutos: la revolución de la manicura exprés llega a Los Arcos

La marca introduce en Sevilla un stand especializado en uñas press-on reutilizables —uñas postizas listas para colocar que se aplican presionándolas sobre la uña natural—, diseñadas y pintadas a mano, que permiten disfrutar de una manicura completa en cuestión de minutos, sin necesidad de cita previa ni procesos prolongados.

La propuesta de Handsy Nails se centra en la simplicidad de uso y la adaptabilidad, permitiendo poner y quitar las uñas según el momento. Este formato responde a quienes buscan una solución estética sin compromiso permanente, alineándose con estilos de vida más dinámicos.

Rapidez en la aplicación (en torno a 15 minutos), flexibilidad de uso — permitiendo poner y quitar las uñas el mismo día—, diferentes sistemas de fijación según la duración deseada y reutilización de los sets, favoreciendo un consumo más versátil.

En palabras del gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz, “la incorporación de Handsy Nails responde a nuestra apuesta por seguir diversificando la oferta del centro con propuestas innovadoras y adaptadas a los nuevos hábitos de consumo. Ǫueremos ofrecer a nuestros visitantes experiencias prácticas, actuales y diferenciales en cada visita”.

Con motivo de su apertura, Handsy Nails lanza una promoción especial 2x1 válida hasta el próximo G de mayo (incluido), con el objetivo de acercar este innovador formato al público sevillano y facilitar la prueba del servicio en sus primeros días de actividad.

El stand se ubicará en la planta baja del centro comercial, frente a la tienda Stradivarius, en un punto de alto tránsito y fácil acceso para el público.