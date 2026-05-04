Fundación Emerita y Global Omnium entregan los premios del I concurso de Minería Sostenible con más de 200 estudiantes en El Andévalo, Huelva

La jornada, presentada por Marina Navas, directora de la Fundación Emerita Compromiso Sostenible, puso el foco en el papel de la juventud y en las oportunidades reales que ofrece el territorio.

Este proyecto, promovido por la Fundación Emerita y GO2 by Global Omnium ha movilizado a 245 estudiantes y 90 docentes, que han presentado más de 70 propuestas centrados en soluciones innovadoras para una minería más sostenible.

El concurso ha destacado por su conexión con el territorio, acercando a los jóvenes a un sector esencial para la comarca, generando un sentimiento de pertenencia y oportunidades reales de desarrollo profesional en el Andévalo.

Diez equipos finalistas han participado en un proceso de incubación con mentorías y asesoramiento de profesionales del sector, culminando con la defensa final de sus propuestas.

El concurso forma parte del proyecto Raw Materials Valley, una iniciativa que apuesta por transformar el territorio a través de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, posicionando al Andévalo como referente en minería del siglo XXI.

Durante la presentación del evento, Marina Navas, directora de la Fundación Emerita, destacó: “La Fundación representa el compromiso real de una empresa como Emerita Resources con el territorio. Queremos que nuestros jóvenes vean en la minería sostenible no solo el legado de su tierra, sino una oportunidad real de futuro, con salidas profesionales cualificadas”

En este contexto, la Fundación Emerita refuerza su papel como motor de conexión entre educación, empresa y territorio, impulsando el talento joven como base del desarrollo económico y social de la comarca.

Como resultado del concurso, el Primer Premio ha sido para el equipo TECNO4A del IES La Orden en Huelva, y el Segundo Premio para el equipo LPCM del IES La Alborá en Alosno. En total, se han concedido 10.000 euros de premio combinando dotación económica para los centros educativos y material tecnológico para los alumnos.

El acto fue clausurado por Joaquín Merino, presidente de la Fundación Emerita, quien subrayó la alta calidad técnica de las ideas y propuestas presentadas y destacó que estas iniciativas son un ejemplo del futuro inmediato que ya se están construyendo a partir de la riqueza natural de El Andévalo cómo el proyecto Iberian Belt West de Emerita Resources.

Con este hito, la Fundación Emerita refuerza su papel de conector entre el tejido empresarial, el sistema educativo y el territorio, garantizando que la riqueza mineral de Huelva se traduzca, ante todo, en riqueza de oportunidades para su gente.