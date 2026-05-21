El Virgen del Rocío instala un nuevo mamógrafo que permite estudios en 3D y técnicas de contraste

El nuevo mamógrafo incorpora una cadena de imagen más moderna, con mejoras en el tubo de rayos X, el detector, la reconstrucción de imagen y el flujo de trabajo. Entre sus prestaciones técnicas destaca la tomosíntesis mamaria de amplio ángulo, con un barrido de 50 grados y 25 proyecciones de baja dosis, lo que permite obtener información tridimensional de la mama y reducir el efecto de superposición de los tejidos.

Este sistema realiza el barrido en un tiempo inferior a cinco segundos, lo que contribuye a que la exploración sea más ágil y estable. Esta reducción del tiempo de adquisición de imágenes tiene un impacto directo en la experiencia de la paciente. Al completarse la captura en menos tiempo, se reduce al mínimo posible el periodo durante el cual la mama permanece comprimida, favoreciendo una prueba más confortable y mejor tolerada.

Esta mejora resulta especialmente relevante en estudios que requieren mayor precisión, como la tomosíntesis, donde la estabilidad de la imagen y la comodidad de la paciente son fundamentales para obtener resultados de calidad. Además, en línea con el compromiso y con la seguridad del paciente, el sistema ha sido diseñado para optimizar la dosis de radiación, incorporando tecnologías que permiten reducirla sin comprometer la calidad de imagen, contribuyendo así a una experiencia más segura.

Por último, el nuevo equipo optimiza la experiencia de la paciente mediante un sistema que calcula automáticamente la compresión adecuada para cada mama, aplicando solo la presión necesaria para obtener imágenes precisas sin causar molestias innecesarias. Además, incorpora paletas de compresión ergonómicas con bordes suaves y curvados que se adaptan mejor a la anatomía, distribuyendo la presión de forma uniforme y reduciendo el dolor.

TECNOLOGÍA DE ADQUISICIÓN AVANZADA

Otra de las principales mejoras es la incorporación de tecnología de adquisición avanzada, con detector de alta resolución, algoritmos de reconstrucción optimizados y herramientas de reducción de ruido y artefactos. Estas características permiten mejorar la visualización de lesiones y calcificaciones, especialmente en estudios complejos o en pacientes con mamas densas.

Además, el nuevo equipo amplía las posibilidades diagnósticas al permitir la realización de mamografía con contraste, una técnica que aporta información funcional adicional sobre la vascularización de posibles lesiones y puede ayudar a completar estudios dudosos o de mayor complejidad.

La puesta en marcha del nuevo mamógrafo ha contado con un papel esencial del Servicio de Electromedicina, perteneciente a la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento del hospital, cuya labor ha sido clave en la planificación, coordinación técnica, instalación, verificación de seguridad, integración y puesta en funcionamiento del equipo en el entorno asistencial.

Asimismo, hay que destacar que los radiofísicos han verificado el funcionamiento correcto del nuevo equipamiento y han realizado el control de calidad en radiodiagnóstico. Esta actuación confirma la apuesta del Hospital Universitario Virgen del Rocío por la innovación sanitaria, la seguridad tecnológica y la mejora continua, incorporando equipamiento más preciso, eficiente y confortable al servicio de la ciudadanía.