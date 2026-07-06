Regresa el equipo de Fundación SAMU desplazado a Venezuela sin hallar supervivientes

La misión ha estado liderada por el doctor Carlos Álvarez Leiva, presidente fundador de SAMU y especialista en medicina de emergencias y catástrofes. A su llegada a Sevilla, Álvarez Leiva ha descrito la situación encontrada por el equipo como una de las de mayor impacto de su trayectoria profesional. "Lo que hemos encontrado ha sido absolutamente apocalíptico. Ha sido mirar al horizonte y ver caos, en todos los sentidos: de víctimas, de desconsuelo y de organización", ha asegurado en declaraciones a los medios.

Durante la intervención, los profesionales de SAMU y EMA 112 han trabajado en estructuras colapsadas, zonas de difícil acceso y edificios derrumbados donde muchas familias continuaban esperando noticias de sus seres queridos. "Hemos estado en la costa de La Guaira, recorriendo diferentes escenarios en función de las peticiones que recibíamos. El común denominador es el de familias desesperadas, que no pierden la esperanza, familias que no se mueven del edificio derribado, que pernoctan a pie de edificio y que escuchan voces que a veces no se producen, pero que ellos sueñan que se pueden producir", ha añadido el presidente fundador de SAMU.

Álvarez Leiva ha subrayado también la situación de vulnerabilidad en la que queda una parte importante de la población afectada: "Queda una sensación en la sociedad civil de desamparo, y queda mucho trabajo por hacer".

La expedición desplazada por Fundación SAMU ha estado compuesta por el citado doctor Álvarez Leiva; María Casado, psicóloga especializada en emergencias internacionales; los técnicos en emergencias sanitarias Guillermo Bernabé y Víctor de Vega; el enfermero Daniel Lara; los especialistas en rescate cinológico K9 Juan Miguel Paisano y Antonio Miranda, junto a sus perros Homero, Aquiles y Gio; y los pilotos de dron Antonio Díaz y Víctor Sánchez, del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

La intervención ha combinado la capacidad sanitaria, psicológica, logística y técnica de los profesionales desplazados, con especial atención a la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.

El equipo no ha conseguido localizar personas con vida bajo los escombros, pero su intervención sí ha contribuido a salvar vidas mediante la atención, el acompañamiento y la organización de la respuesta, ha subrayado Álvarez Leiva.

LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD CANINA

Antonio Miranda, uno de los guías caninos, regresa con una "sensación de caos". "De hecho, no había organización ninguna. Hemos ido con perros nuevos que que han trabajado muy bien. Homero ya tiene tres terremotos en su haber, ya que también estuvo en los seísmos de Turquía y Marruecos".

"Trabajamos con ellos desde pequeños; entonces, cuando llegan allí saben a lo que va. Desde que los montamos en el avión, ya sabían que iban a algún sitio porque, además, se ponen extraños y no quiere comer", ha añadido el guía canino.

Su compañero en estas lides, José Miguel Paisano, ha vuelto con una sensación "agridulce". "No hemos tenido la oportunidad de poder localizar a algún superviviente. Los perros han trabajado desde el primer momento con mucha energía y estoy satisfecho de todo el equipo".