La portada de la Feria de Abril 2027 estará inspirada en el Pabellón de Marruecos y la Generación del 27

El Pabellón de Marruecos de 1929, levantado con ocasión de la Exposición Iberoamericana que albergó Sevilla ese año, y el cortijo de Pino Montano propiedad de Ignacio Sánchez Mejías y germen de la Generación del 27 protagonizan la portada de la Feria de Abril 2027.

Su autor, Hugo Montalbán, ha unido estos dos edificios emblemáticos. En la portada destacan los verdes de las cubiertas y los tonos azules y turquesas de la azulejería, "que recuerdan tanto al cielo de Sevilla como a la profundidad de la noche".

Todo ello "se asienta" sobre un zócalo de color albero, "que conecta la tierra del Real, y coronando esta obra, los amarillos y dorados hacen brillar las estrellas en un cielo nocturno que nos recuerda el espacio de encuentro y creatividad que fue dicho cortijo para la Generación del 27", ha dicho Montalbán.