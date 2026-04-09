Más de 48.000 sevillanos se han beneficiado de las becas estatales al estudio

48.340 estudiantes de la provincia de Sevilla se han beneficiado de las ayudas al estudio en la pasada convocatoria del curso 2025-26, de los que más del 60% correspondían a enseñanzas no universitarias.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado la importancia que tienen estas ayudas para los estudiantes de la provincia, que además, "este año podrán beneficiarse de mejoras que amplían el acceso, reforzando el apoyo a estudiantes con discapacidad, matrícula parcial y necesidades de desplazamiento", ha dicho Toscano.

De los becados en la última convocatoria general, de los 48.339 estudiantes becados, 30.523 correspondieron a enseñanzas no universitarias. Toscano ha puesto en valor "el amplio alcance de estas ayudas en las etapas formativas previas a la universidad".

Estas ayudas, que ya están disponibles para el curso 2026-27, se pueden solicitar hasta el 18 de mayo, y están destinadas a estudiantes que vayan a cursar Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros.