AYUDAS Y BECAS

Más de 48.000 sevillanos se benefician de las becas al estudio del Gobierno de España

Hasta el 18 de mayo está abierto el plazo para solicitar las becas y ayudas al estudio de cara al próximo curso. En la última convocatoria, han sido 48.340 los estudiantes de la provincia de Sevilla que se han beneficiado, de los que más del 60% correspondían a enseñanzas no universitarias.

Redacción

Sevilla |

Alumnos preuniversitarios asisten a una jornada de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PEvAU), como imagen de recurso.
Más de 48.000 sevillanos se benefician de las becas al estudio del Gobierno de España | Europa Press

El Gobierno de España ha activado ya el plazo para solicitar las ayudas y las becas al estudio, hasta el 18 de mayo.

Unas ayudas que en la provincia de Sevilla llegaron a un total de 48.340 estudiantes, de los que más del 60% correspondían a enseñanzas no universitarias.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado el peso que estas becas tienen en los estudiantes de la provincia, que además este año se podrán beneficiar de mejoras como el refuerzo al apoyo a estudiantes con discapacidad, matrícula parcial y necesidades de desplazamiento.

De los 48.339 estudiantes becados en la provincia, 30.523 correspondieron a enseñanzas no universitarias, "lo que pone en valor el amplio alcance de estas ayudas en las etapas formativas previas a la universidad", ha dicho Toscano.

Del total, en el ámbito universitario, 17.816 estudiantes recibieron apoyo, con un 76,6% de presencia del alumnado de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide con un 19,2%.

Estas ayudas las podrán solicitar estudiantes que vayan a cursar Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros.

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