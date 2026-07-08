La Junta licita por 5,8 millones la dirección de obra del cuarto tramo de la Línea 3 Norte del Metro

"El Gobierno andaluz no para en el objetivo de contar con una red de Metro para Sevilla y ya contamos con el 77% del trazado de la Línea 3 Norte con contratos en marcha", ha subrayado la titular de Fomento en funciones.

La licitación se estructura en dos lotes. El primero, destinado a la dirección facultativa de las obras y al control de calidad, cuenta con un presupuesto de 5.315.028 euros, mientras que el segundo lote, correspondiente a la coordinación a seguridad y salud, dispone de una inversión de 541.563 euros.

El primero de ellos se centra en la prestación de los servicios con los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para asistir a la Junta de Andalucía en la dirección, supervisión, seguimiento, control de calidad y gestión BIM de la ejecución de los trabajos definidos en el proyecto constructivo.

Por su parte, el segundo lote incluye la prestación de los servicios de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, garantizando el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, la coordinación de actividades empresariales, la supervisión de los planes de seguridad y salud y el seguimiento permanente de las condiciones de seguridad en la obra.

La dirección facultativa y los equipos de supervisión desempeñarán un papel esencial en la ejecución del cuarto tramo, con una longitud de 1.064 metros y discurre íntegramente soterrado por la Ronda Histórica, entre el entorno de la calle Muñoz León y los Jardines del Valle, antes de la intersección con la calle Doctor Relimpio.

El tramo incluye la construcción de dos nuevas estaciones que mejorarán la accesibilidad al transporte público. La estación Macarena se ubicará al inicio de la calle Muñoz León, en un espacio condicionado por la estrechez de la sección viaria y la proximidad de la Muralla de la Macarena. Tendrá una longitud de 117 metros, una anchura superior a los 20 metros en la zona de vestíbulo y una profundidad aproximada de 12 metros respecto a la superficie.

Por su parte, la estación Capuchinos se situará entre las calles Maestro Quiroga y Cruz Roja. Contará con una longitud de 116 metros y una profundidad de 12 metros, con características funcionales similares a las de la estación Macarena. La Línea 3 Norte, con un presupuesto de 1.366 millones de euros, cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027.

El trazado es de 7,5 kilómetros, a los que se suman 1,4 kilómetros de ramal técnico, entre Pino Montano y Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. Además, reforzará la conexión con algunos de los principales equipamientos sanitarios de la ciudad, como el Hospital de San Lázaro, al Hospital Universitario Virgen Macarena, al Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y al centro de especialidades de María Auxiliadora.