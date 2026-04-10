Itálica programa visitas guiadas gratuitas en primavera que incluyen el teatro romano y las termas menores

Las visitas guiadas, de carácter gratuito, incluyen distintos espacios arqueológicos romanos enclavados en el municipio sevillano de Santiponce, entre los que se incluyen el teatro romano, recientemente abierto a la visita pública, y las termas menores, hasta ahora fuera del circuito visitable, tal como detallan fuentes del conjunto arqueológico a Europa Press.

De este modo, todos los sábados hasta el 27 de junio se llevarán a cabo dos sesiones: una centrada en el núcleo original de la ciudad romana de Itálica, a través de la visita al teatro romano y las termas menores, y otra en la expansión urbana promovida por el emperador Adriano, visible en el recinto principal del citado conjunto arqueológico.

La sesión de las 10,30 horas, dedicada al periodo comprendido entre los emperadores Augusto y Trajano, comenzará en el teatro --ubicado en la calle Feria de Santiponce--. Este monumento del siglo I, uno de los edificios fundamentales de la ciudad de Itálica, fue construido bajo el mandato del emperador Augusto. Su graderío, ampliado hasta alcanzar una capacidad aproximada de 3.000 espectadores, se apoya en la ladera del cerro de San Antonio y está coronado por una estructura interpretada como un posible santuario.

En este entorno han sido localizadas desde el siglo XVIII algunas de la mejores piezas escultóricas de la ciudad antigua, como la Venus y la Diana de Itálica.

El recorrido finalizará en las denominadas 'Termas Menores', situadas en la calle Trajano. La construcción de este complejo termal se inició en época del emperador Trajano (finales del siglo I - principios del siglos II d. C.), en la la zona más antigua de la ciudad de Itálica, cercana al foro.

Por otro lado, la sesión de las 12 horas que se llevará a cabo en el recinto principal del conjunto arqueológico, en el número 2 de la avenida de Extremadura, estará centrada en las nuevas líneas de interpretación en torno al carácter ceremonial de la reforma urbana de la ciudad de Itálica auspiciada por el emperador Adriano en el siglo II d.C.

En esta visita se recorrerán algunos de los principales espacios del nuevo barrio 'adrianeo': amplias calles concebidas para desfiles procesionales, termas con gimnasios para competiciones gimnásticas, grandes edificaciones domésticas destinadas a acoger a los ciudadanos principales, visitantes y peregrinos, así como su imponente anfiteatro, uno de los mayores del Imperio romano.

La duración estimada por sesión es 60 minutos y la asistencia, libre hasta completar el aforo. El número de espectadores previsto por sesión es de 25 personas.