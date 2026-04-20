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Información práctica de la Feria a toque de APP

El Ayuntamiento de Sevilla incorpora este lunes en la App Sevilla un apartado especial dedicado a la Feria de Abril, con el objetivo de facilitar a sevillanos y visitantes información práctica, actualizada y útil para moverse por el recinto ferial y acceder de forma rápida a los principales servicios municipales.

Susana Valdés

Sevilla |

Caballista y coches de caballo en el recinto ferial de la Feria de Abril de Sevilla el 26 de abril del 2023
Caballista y coches de caballo en el recinto ferial de la Feria de Abril de Sevilla el 26 de abril del 2023 | Europa Press

Este nuevo espacio específico dentro de la aplicación reúne distintas funcionalidades pensadas para mejorar la experiencia de los usuarios durante la semana de Feria. Entre ellas se encuentra el servicio de navegación, que permite trazar la mejor ruta para llegar de forma sencilla a una caseta, una atracción, un servicio concreto o cualquier otro punto del Real.

La aplicación incluye también el Mapa del Real, una herramienta con la que se puede consultar el plano completo del recinto y localizar calles, casetas y principales puntos de interés, facilitando así la orientación dentro de la Feria.

Otra de las prestaciones incorporadas es la información sobre densidad de feriantes, que permite comprobar en tiempo real el nivel de afluencia en cada zona del Real gracias a los sensores instalados en sus calles. Esta funcionalidad ofrece una referencia útil para conocer el estado de ocupación de los distintos espacios de este espacio en cada momento.

Además, la App Sevilla incorpora acceso directo a información de servicio público vinculada al dispositivo especial municipal desplegado con motivo de la Feria, con apartados relacionados con áreas como Seguridad, Urbanismo, Movilidad y otras áreas municipales.

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