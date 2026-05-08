Guardia Civil esclarece una estafa de más de 30.000 euros mediante una falsa oferta de empleo

La Guardia Civil ha esclarecido este delito de estafa online a través de la víctima residente en la provincia de Madrid, que sufrió un perjuicio económico superior a los 30.000 euros como consecuencia de un engaño mediante una falsa oferta de empleo.

Inmersa en búsqueda de empleo a través de conocidas plataformas de internet, encontró un anuncio que prometía un trabajo bien remunerado y compatible con su empleo actual.

El trabajo consistía en analizar productos en una página web -valorando características, precio y calidad- y otorgarles un "me gusta". De esta forma se generaba confianza con la víctima y ganaba un ingreso de 1.000 euros. En una segunda fase, ya estas valoraciones de productos "estrella" requerían una inversión por parte de la víctima, esta vez con valor superior a los 30.000 euros.

Cuando intentó recuperar el dinero, los estafadores le exigieron 40.000 euros de impuestos y comisiones. Fue en ese momento cuando la víctima buscó información sobre este modus operandi en internet, comprendió que había sido estafada y decidió denunciar los hechos ante la Guardia Civil a través de su Sede Electrónica.

El rastreo minucioso de la trazabilidad del dinero transferido ha permitido, tras meses de trabajo de investigación, la plena identificación del presunto responsable. El atestado policial, junto al investigado han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial de la provincia de Sevilla donde reside el presunto autor.