Una feria segura para mujeres y el colectivo LGTBIQ+

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha afirmado que la Feria debe ser "un espacio de convivencia en libertad, donde todas las personas puedan disfrutar sin miedo". Queremos, aseveraba el delegado que cualquier mujer o persona del colectivo LGTBIQ+ sepa que no está sola, que hay un lugar cercano al que acudir y un equipo preparado para atenderle con rapidez, sensibilidad y eficacia. No se trata solo de reaccionar ante una situación de riesgo, sino también de prevenir, de sensibilizar y de construir entre todos una Feria basada en el respeto”.

Estos espacios, concebidos como lugares de acogida, atención y acompañamiento, estarán ubicados en tres enclaves estratégicos del Real: el hospital de campaña, en la avenida Alfredo Kraus; en la caseta de niños perdidos, en la calle Gitanillo de Triana, 126; y en la caseta de mando de la Policía Local, en la calle Manolo Vázquez, 11-13. En ellos, personal técnico especializado y voluntariado de Cruz Roja ofrecerán apoyo inmediato ante cualquier situación de acoso, agresión o violencia, además de información y orientación a quienes lo necesiten.

Estos puntos funcionarán además como enlace directo con los servicios sanitarios y los dispositivos de seguridad, garantizando una actuación coordinada en caso de incidencia.