El espectáculo previo al Alumbrado de la Feria estará a cargo del mítico grupo Raya Real

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado los detalles de este gran espectáculo previo al inicio de la Feria 2026. Tendrá lugar bajo la portada a las 22:00. Después, a partir de las doce de la noche, se procederá al encendido de las más de 28.000 bombillas leds de la portada, este año inspirada en el Pabellón de Portugal. Cuenta además con 40 metros de ancho y otros 40 metros de alto.

Raya Real es el grupo más escuchado en la Feria de Abril, siendo una revolución en el mundo de las sevillanas. Su gran éxito es no dejar atrás las sevillanas de siempre y a la vez darle su toque a canciones actuales, pero siempre con la esencia de que todo el mundo pueda cantar, bailar y disfrutar de sus canciones.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha dicho que es "un honor contar con este gran grupo que hará el lunes un extenso recorrido por su carrera profesional, una trayectoria larga, intensa, llena de éxitos y con la Feria de Abril como bandera". Ha añadido también, que espera que todos los sevillanos "disfruten mucho de este espectáculo con el que queremos dar un arranque por todo lo alto a esta semana única en el año para todos los sevillanos".

Además, el grupo ha anunciado que va a estrenar su nuevo single para esta temporada en el espectáculo bajo la portada de la Feria de Sevilla 2026.