Los hoteles registran una ocupación del 83% para toda la Feria de Abril, cifra similar a 2025

Sin tener datos concretos, los hoteles se muestran "muy satisfechos" con las expectativas que tienen para la Feria de Sevilla, "no sólo por los datos de ocupación, sino también por el precio medio de venta, que la mayoría coincide que es superior al de 2025".

"Esta coyuntura resulta positiva para el turismo de nuestro destino, que, además, se espera que sea superior una vez concluida la semana, ya que las reservas de última hora aún están por contabilizar", abundan desde la citada asociación al respecto.

En este sentido, la noche de mayor ocupación es la del martes, 21 de abril, con una media del 90 por ciento, y la de menor ocupación es la del Lunes de Pescaíto, el día antes, en la que la reserva representa un 75 por ciento.