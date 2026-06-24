Un detenido por robar hasta en trece vehículos de localidades del aljarafe como Villanueva del Ariscal, Sanlúcar la Mayor y Espartinas

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Villanueva del Ariscal, ha detenido a un hombre que intentó robar en trece vehículos mediante amenaza con arma blanca en las localidades de Villanueva del Ariscal, Sanlúcar La Mayor y Espartinas. El investigado está acusado de presuntos delitos de robo con violencia o intimidación en grado de tentativa, amenazas, daños y un delito contra la seguridad vial.

El autor forzaba el sistema de cierre y, así, sustraía diferentes objetos de su interior. Los agentes establecieron contactos con las policías locales de los municipios afectados para identificar al hombre. El encausado empleó en uno de los robos violencia e intimidación contra una conductora. Así, detuvo su vehículo y provocó que la mujer colisionase contra una vivienda. Después, emprendió su huida mientras amenazaba a los viandantes con arma blanca.

Componentes del Grupo de Investigación de Sanlúcar la Mayor identificaron al autor de los hechos y procedieron a su detención con la colaboración de la Policía Local de Villanueva del Ariscal. El detenido ha sido puesto a disposición judicial en los Juzgados de Sanlúcar la Mayor y se ha decretado su ingreso en prisión provisional.