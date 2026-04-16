Los controladores aéreos mantienen la huelga indefinida este sábado, coincidiendo con la final de la Copa del Rey

El sindicato esgrime para dicha convocatoria nacional, que afecta, entre otros, a los aeropuertos de Vigo, Lanzarote y Jerez, "recortes en la plantilla de hasta un 33%" por parte de la empresa Saerco. "En 2012, bajo gestión pública (AENA), la torre (de Sevilla) contaba con 18 controladores para garantizar la seguridad. Para 2026, bajo gestión privada, esa cifra se ha reducido a solo 12 controladores".

"Menos personal especializado pese a que hemos pasado de las 48.520 operaciones en 2012 a más de 73.100 operaciones en 2025, lo que supone un aumento importante de la carga de trabajo".

El aeropuerto de Sevilla atenderá medio centenar de vuelos entre el viernes, 17 de abril, y el domingo siguiente --la cifra incluye salidas y llegadas--, con motivo de la final de la Copa del Rey. Esta operativa extra habrá de integrarse en la programación habitual del aeropuerto, que canaliza una media diaria de 185 vuelos comerciales, tal como informaba AENA esta semana.

Con el objeto de favorecer una distribución escalonada de los vuelos y viajeros, las instalaciones aeroportuarias permanecerán abiertas la noche del 18 al 19 de abril, al concentrarse en estos dos días las mayores puntas de actividad. En el caso del sábado, la franja horaria con más movimientos será de 8 a 12, mientras que el domingo abarcará desde la madrugada hasta primera hora de la mañana.