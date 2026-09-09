La artista sevillana Ana Langeheldt será la cartelista de las Fiestas de Primavera 2027

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acompañado por el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha recibido en la Casa Consistorial a la artista sevillana Ana Langeheldt con motivo de su designación oficial para realizar el cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2027.

"La designación de Ana Langeheldt responde a nuestro objetivo de situar el cartelismo de nuestras Fiestas Mayores en manos de firmas consolidadas que representan el talento, la vanguardia y la excelencia de la pintura contemporánea sevillana", ha dicho el alcalde de Sevilla.

Además ha subrayado que "es un orgullo contar con una firma como la suya para rubricar una de las obras pictóricas de más alcance y trascendencia de la cartelería nacional". En este sentido, Sanz incide en que el cartel de 2027 reforzará la imagen internacional de la capital andaluza: "Las Fiestas de Primavera de Sevilla son nuestra principal carta de presentación ante el mundo. Encomendar su imagen a una autora sevillana con tanto arraigo local y reconocimiento fuera de nuestras fronteras garantiza una obra singular, a la altura del nivel artístico que Sevilla merece para sus dos fiestas más representativas".