ATENEO DE SEVILLA

Arranca este martes el plazo para participar en la Cabalgata de Reyes Magos 2027

El plazo de presentación de solicitudes para formar parte de la Cabalgata de Reyes Magos 2027 en Sevilla arrancará este martes, 15 de septiembre.

Mar Chacón

Sevilla |

Arranca este martes el plazo para participar en la Cabalgata de Reyes Magos 2027
Arranca este martes el plazo para participar en la Cabalgata de Reyes Magos 2027 | Europa Press

Así lo ha anunciado el Ateneo de Sevilla en un comunicado, misma vez que ha indicado que este plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre.

Los interesados podrán formalizar su inscripción a través del formulario habilitado en la página web oficial del Ateneo de Sevilla.

La convocatoria contempla dos modalidades de participación: los niños de entre 7 y 14 años, que podrán ir en las carrozas, y los beduinos mayores de 18 años, que acompañarán a pie al desfile.

Una vez cerrado el plazo, se realizará un sorteo público ante notario en la sede que resolverá los participantes de las carrozas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid