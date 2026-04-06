Y en Abril... llegan las aguas mil

El Delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha contado en Más de Uno Sevilla que a partir de la noche de este lunes 6 de abril el tiempo se complica. Llega desde el Noroeste una nueva borrasca en forma de Dana que va a afectar a nuestra provincia en todo lo que queda de semana e incluso a principios de la semana que viene. Las lluvias se esperan para todos los días aunque menos persistentes conforme avance la semana. Las temperaturas descenderán bruscamente unos 10 grados para volver a remontar pero sin alcanzar los 30 grados de máxima registrados en estos últimos días.

Preguntado por el tiempo previsto para la Feria cuando quedan dos semanas para la cena del Pescaito, Del Pino ha explicado que la previsión "no es todavía muy fiable porque quedan demasiados días", pero hay un pronóstico inicial que indicaría que "puede ser más seca de lo normal y más calurosa de lo normal".