Abierto hasta el 17 de julio el plazo de solicitud de la quinta convocatoria del programa formativo Éfeso

En una nota de prensa, el delegado de Empleo, José Luis García, subraya que con esta quinta convocatoria se sigue apostando por una formación "que abre puertas reales al empleo, dirigida especialmente a quienes más dificultades encuentran para acceder al mercado laboral".

Esta convocatoria vuelve a poner el foco en oficios con demanda real en nuestra ciudad, desde el comercio y la hostelería hasta la atención a la dependencia o la construcción, para que cada itinerario se traduzca en una oportunidad concreta de empleo.

'Éfeso Sevilla' cuenta con una inversión total de 9,77 millones de euros, financiada en un 85% por el FSE+ y en un 15% por el Ayuntamiento de Sevilla, y prevé la participación de 1.305 personas a lo largo de sus distintas convocatorias, en 87 itinerarios formativos vinculados a 25 certificados de profesionalidad oficiales, válidos en toda la Unión Europea, vinculados a diez familias profesionales.

Esta convocatoria incorpora 18 itinerarios formativos: once de nivel 1, cuatro de nivel 2 y tres de nivel 3, con una duración de entre 274 y 994 horas según la acción formativa, impartidos en turno de mañana o de tarde. Además de la formación acreditada, los itinerarios incluyen prácticas en empresas, tutorías, orientación individual y formación transversal, así como becas por día de asistencia, con el objetivo de facilitar la participación de las personas que encuentran mayores dificultades para acceder a la formación y al mercado laboral.

El acceso a la formación contará, como en anteriores ediciones, con transporte gratuito para facilitar la asistencia del alumnado. Entre las acciones formativas de esta convocatoria se encuentran reponedor de hipermercados, ayudante de camarero, personal de limpieza, auxiliar de preparación y montaje de catering, chapa y pintura, electromecánica de vehículos, mozo de almacén, camarero de piso, solador alicatador, cuidador de personas dependientes en instituciones, carnicero, operador de sistemas, técnico en estudios de mercado y opinión pública, técnico en publicidad y relaciones públicas y vendedor técnico.

Entre los requisitos generales para participar figuran ser mayor de 16 años, estar empadronado en Sevilla --o en las zonas desfavorecidas para los itinerarios reservados a estas--, estar desempleado e inscrito como demandante de empleo no ocupado en el SAE y contar con la titulación mínima exigida para el nivel de cada certificado.

Para los itinerarios dirigidos a colectivos es necesario, además, acreditar la pertenencia a alguno de los grupos señalados. Las solicitudes pueden presentarse a través de la Sede Electrónica municipal (sede.sevilla.org), en la web del proyecto ('sevilla.org/servicios/empleo/efeso-sevilla') o en el Registro General y los Registros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla.