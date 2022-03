Montero: "El candidato a la Alcaldía de Sevilla es Antonio Muñoz, no yo"

La responsable de Hacienda del Gobierno central, sevillana y cuyo nombre ha sonado en multitud de ocasiones como alcaldable, ha recalcado que Muñoz está realizando una labor magnífica en el Ayuntamiento y es, sin duda, el mejor candidato para las próximas elecciones municipales de mayo de 2023. El candidato del PSOE para Sevilla es Antonio Muñoz, y no yo, como veo que se dice en algunos foros sin saber por qué motivo, ha indicado la ministra. Que no haya dudas ni polémicas. El candidato es él. Mi candidato, desde luego, es él, y no yo, que no estoy en eso. Es la persona adecuada por su conocimiento amplio de la ciudad y va a ser el mejor sucesor de Juan Espadas, ha remarcado.