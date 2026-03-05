El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón refuerza su compromiso social apoyando al programa deportivo de la asociación BCS Sevilla

Esta colaboración forma parte del compromiso del hospital con el bienestar integral de sus pacientes, apoyando iniciativas que impulsan hábitos de vida saludables y favorecen la integración social. El respaldo al proyecto deportivo de BCS Sevilla surge en colaboración con la Fundación Quirónsalud y pone en valor el papel del ejercicio físico en los procesos de recuperación oncológica y en la mejora de la calidad de vida.

BCS Sevilla desarrolla principalmente la disciplina de dragon boat (barco dragón), una modalidad de piragüismo en equipo que ha demostrado múltiples beneficios para mujeres intervenidas de cáncer de mama, especialmente en la prevención y mejora del linfedema. Más allá del impacto físico, esta práctica deportiva fortalece la autoestima, el trabajo en equipo y el sentimiento de pertenencia, convirtiéndose en un espacio de apoyo mutuo y superación compartida.

Con esta iniciativa, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón fortalece la relación de colaboración que mantiene con BCS Sevilla desde los inicios del club de dragon boat en 2019, momento en el que se une al Club Deportivo de Piragüismo Sevidragon para favorecer la integración en los entrenamientos y competiciones con el resto de deportistas, tanto hombres como mujeres. El centro apoya, así, su proyecto deportivo y social, afianzando una colaboración centrada en la promoción de la salud, la superación y el acompañamiento entre pacientes.