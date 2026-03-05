programa deportivo de la asociación BCS Sevilla

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón refuerza su compromiso social apoyando al programa deportivo de la asociación BCS Sevilla

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón refuerza su compromiso social, así como su compromiso con la salud y el bienestar de los pacientes oncológicos, mediante su apoyo al programa deportivo de la asociación Breast Cancer Survivor Sevilla (BCS Sevilla), la entidad formada por mujeres que han superado un cáncer de mama y que promueve la práctica deportiva como herramienta de recuperación física y emocional.

Redacción

sevilla |

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón refuerza su compromiso social apoyando al programa deportivo de la asociación BCS Sevilla
El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón refuerza su compromiso social apoyando al programa deportivo de la asociación BCS Sevilla | quiron salud

Esta colaboración forma parte del compromiso del hospital con el bienestar integral de sus pacientes, apoyando iniciativas que impulsan hábitos de vida saludables y favorecen la integración social. El respaldo al proyecto deportivo de BCS Sevilla surge en colaboración con la Fundación Quirónsalud y pone en valor el papel del ejercicio físico en los procesos de recuperación oncológica y en la mejora de la calidad de vida.

BCS Sevilla desarrolla principalmente la disciplina de dragon boat (barco dragón), una modalidad de piragüismo en equipo que ha demostrado múltiples beneficios para mujeres intervenidas de cáncer de mama, especialmente en la prevención y mejora del linfedema. Más allá del impacto físico, esta práctica deportiva fortalece la autoestima, el trabajo en equipo y el sentimiento de pertenencia, convirtiéndose en un espacio de apoyo mutuo y superación compartida.

Con esta iniciativa, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón fortalece la relación de colaboración que mantiene con BCS Sevilla desde los inicios del club de dragon boat en 2019, momento en el que se une al Club Deportivo de Piragüismo Sevidragon para favorecer la integración en los entrenamientos y competiciones con el resto de deportistas, tanto hombres como mujeres. El centro apoya, así, su proyecto deportivo y social, afianzando una colaboración centrada en la promoción de la salud, la superación y el acompañamiento entre pacientes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer