La D.O.P. Estepa conquista con sus AOVEs frescos en un brunch en el corazón de Sevilla

El encuentro tuvo lugar en un enclave privilegiado, la terraza del Hotel Vincci La Rábida, donde se dieron cita destacados medios de comunicación, creadores de contenido gastronómico y clientes de sus firmas asociadas para conocer de primera mano los primeros aceites nuevos de la temporada 26/27. El acto estuvo conducido por Moisés Caballero, secretario de la Denominación de Origen Estepa, y Pilar Higueras, responsable del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Oleoestepa S.C.A., quienes guiaron a los asistentes a través de una cata sensorial diseñada en tres pases para poner en valor las características organolépticas de los virgen extra recién molturados de sus entidades Oleoestepa y Puricón. Durante la jornada, que se desarrolló en torno a un exclusivo brunch maridado con los distintos zumos de aceituna presentados, los asistentes pudieron apreciar la intensidad aromática, el frescor y el equilibrio que definen a los aceites amparados bajo el sello de calidad de la comarca.

En su intervención, Moisés Caballero destacó la relevancia de acercar el producto recién

elaborado al público prescriptor y profesional: «Hoy es un día muy especial: venimos al

corazón de Sevilla para presentar los primeros aceites frescos de la campaña ante medios,

clientes y creadores de contenido. Compartir aquí la intensidad y la frescura de nuestra

comarca es el mejor punto de partida para la gran temporada que nos espera».

Por su parte, el responsable de Marketing de Oleoestepa, Roberto Almendros, puso en valor

el trabajo humano que hay detrás de cada botella y la excelente acogida de la propuesta

gastronómica: «Esta campaña es el resultado del enorme esfuerzo de nuestros agricultores y

de todo el equipo de trabajo de Oleoestepa. Ha sido muy gratificante ver cómo los clientes

han quedado encantados con la cata y las propuestas de maridaje que hemos preparado

hoy».

La D.O.P. Estepa encara esta nueva campaña reafirmando su propósito de seguir liderando la

calidad y la sostenibilidad en el sector, y fieles de mantener el prestigio internacional que

caracteriza a la comarca.

INFORMACIÓN SOBRE DENOMINACIÓN DE ORIGEN ESTEPA

La Denominación de Origen Protegida Estepa es la entidad más exigente a la hora de

certificar un aceite de oliva virgen extra, de ahí que muchos de sus aceites amparados

cuenten con importantes premios nacionales e internacionales. Sus reconocidos zumos de

aceituna proceden de la Comarca de Estepa y Puente Genil, un territorio que cuenta con una

historia milenaria y el saber hacer de más de 4.500 familias olivareras que siguen fieles a la

tradición de dar cada año el mejor fruto para producir el más exquisito Aceite de Oliva Virgen

Extra, reconocido hasta en seis ocasiones “el mejor aceite de oliva virgen extra” por la OCU.

Entre las variedades de aceite de oliva virgen extra amparadas por la Denominación de

Origen Estepa se encuentran la Hojiblanca, Arbequina, Selección y Estepa Virgen, las cuales

destacan, entre otros aspectos, por su frutado, y su riqueza de aromas. Además, todos los

vírgenes extra de la Denominación de Origen Estepa cuentan con un equilibrio de amargor y

picante, características fundamentales en un buen aceite, que lo hacen riquísimo al paladar.

La Denominación de Origen Protegida Estepa ha conseguido, además, que el 100% de la

producción de su territorio sea sostenible, ya que se emplean los métodos de producción ecológica e integrada, que garantizan el cuidado del medio ambiente y la seguridad

alimentaria.