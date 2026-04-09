Doce estudiantes de la Universidad CEU Fernando III participan en el Change the World Model United Nations en Nueva York

Doce estudiantes de los grados universitarios en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU Fernando III han participado recientemente en el Change the World Model United Nations (CWMUN), celebrado en Nueva York (Estados Unidos), uno de los principales foros internacionales de liderazgo juvenil en el ámbito de la diplomacia y las relaciones internacionales. Este encuentro reúne cada año a jóvenes procedentes de más de cien países.

La delegación de la CEU UF3 ha estado liderada por el vicerrector de Internacionalización, Pablo Gutiérrez de Cabiedes, y el profesor Borja Montes Toscano. Durante cuatro intensas jornadas, los estudiantes han asumido el papel de representantes de distintos Estados miembros de Naciones Unidas, participando en la elaboración, negociación y aprobación de resoluciones sobre algunos de los grandes retos globales actuales, como la innovación tecnológica, los derechos humanos, la seguridad internacional o la sostenibilidad.

El CWMUN es el único Model United Nations que se celebra en la sede oficial de Naciones Unidas. En este contexto, los estudiantes del CEU han tenido la oportunidad de asistir a una sesión en la Asamblea General y escuchar el discurso de bienvenida del Secretario General de la ONU, junto a otros líderes internacionales, viviendo una experiencia inmersiva en un entorno diplomático real.

El desempeño de los estudiantes ha sido reconocido con la obtención de dos menciones de honor - a los equipos formados por las alumnas Carmen García Dueñas y Lucía Perera Páramo, y Abril Pastor de la Vega y Guadalupe Calado López- poniendo en valor su capacidad de negociación, liderazgo y dominio de la oratoria.

Como subraya Pablo Gutiérrez de Cabiedes “experiencias como esta representan de forma ejemplar el modelo educativo humanista y de verdadera excelencia del CEU: una formación integral que impulsa a nuestros estudiantes a salir al mundo, a defender sus principios y valores y a asumir su compromiso en la resolución de los grandes retos de nuestro tiempo. Verlos desenvolverse con rigor en un contexto tan exigente es motivo de profunda alegría y orgullo”.

La participación en este foro refuerza la apuesta estratégica de la Universidad CEU Fernando III por la internacionalización, promovida desde su vicerrectorado, mediante iniciativas de alto valor académico como programas internacionales, cursos de verano en universidades europeas y americanas, dobles grados con instituciones de prestigio —entre ellas las Universidades de Boston y UCLA—, así como la participación en modelos de Naciones Unidas, con opciones de becas y ayudas para el alumnado.