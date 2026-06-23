El distintivo Values-Based Company® certifica la excelencia organizativa de El Milagrito y su gestión responsable de las personas

El Milagrito acaba de obtener la certificación Values-Based Company® con una puntuación extraordinaria tras un complejo análisis del diagnóstico cultural realizado por Grupo BGO-Minzer y posteriormente validado por OCA Global. La compañía refuerza así su compromiso con una cultura organizativa de la que es un ejemplo a seguir desde 2024, en que la empresa destacó por obtener los mejores resultados dentro de este modelo de evaluación, considerándose un caso de éxito y convirtiéndose en un referente para otras organizaciones. Sin embargo, en aquel momento el reconocimiento no contaba aún con una certificación oficial auditada por una entidad independiente, distintivo que El Milagrito acaba de recibir de manera oficial.

En un acto de entrega de la certificación que ha contado con la directora ejecutiva de la empresa, María Castro Molera, la responsable de Recursos Humanos, Rocío Huzón Villar, ha resaltado que “todas estas prácticas son algo que ya veníamos haciendo en El Milagrito, pero no habíamos encontrado una entidad que nos prestara este servicio y nos permitiera tener la certeza de que lo estábamos haciendo bien a partir de un método. Esta certificación nos ha dado la posibilidad de medir lo que hacemos y cómo, de esta forma en El Milagrito confirmamos que los valores de la empresa están realmente integrados en las prácticas diarias del equipo, reforzando una cultura de trabajo positiva.”

Los resultados cosechados han superado con excelentes resultados los tres indicadores exigidos por la certificación: Los KPI de Coherencia, con el 80,60 % (el mínimo requerido es el 50 %); los KPI de Cohesión: con el 88,50 % (mínimo requerido: 70 %) y los KPI de Validación, donde El Milagrito ha obtenido el 94,40 % (mínimo requerido: 70 %).

Los valores obtenidos certifican que El Milagrito cuenta con una cultura corporativa que está realmente alineada con su personal. De hecho, el análisis realizado sitúa el compromiso, la responsabilidad y la perseverancia entre los valores más percibidos por la plantilla de El Milagrito, reflejando una cultura basada en la responsabilidad, la cercanía, el respeto y la confianza. Asimismo, la certificación permite identificar fortalezas estratégicas relacionadas con la cohesión interna, la alineación cultural y el liderazgo basado en valores, aportando información de gran valor para la gestión de personas.

El Director General en Grupo BGO-Minzer, empresa certificadora de Values-Based Company®, Manuel Terriza León, ha explicado que “nuestras certificaciones tienen un procedimiento muy claro al estar basadas en encuestas anónimas realizadas a todos los trabajadores de la empresa. La participación y los resultados cosechados nos demuestran que la plantilla está profundamente concienciada con la importancia de los valores y cuenta con una sólida cultura basada en ellos”.

Junto a estos factores, el análisis evidencia que “El Milagrito es una empresa muy rigurosa en sus procedimientos, al disponer de numerosas certificaciones -resalta Terriza-. De ahí que podamos afirmar, a la vista de los resultados conseguidos, que El Milagrito es una empresa en la que muchas otras organizaciones pueden mirarse como referencia. Esta certificación les aporta un valor añadido al reforzar la coordinación interna y garantizar una buena cohesión entre lo que perciben y esperan los empleados y la dirección estratégica hacia la que quiere avanzar la compañía, por lo que este proceso supone un paso más para seguir creciendo, pero haciéndolo con criterio y unidad, algo de lo que pueden estar muy orgullosos”.