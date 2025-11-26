Suazo, el último en caer

El Sevilla pierde a 3 jugadores para el derbi

Si el Sevilla hubiera ganado en Cornellá, utilizaríamos la típica frase de "le salió cara la victoria porque pierde a 3 futbolistas", pero ni siquiera eso. Perdió y encima caen 3 jugadores que se pierden el derbi contra el Real Betis.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

El centrocampista del Sevilla Rubén Vargas (c) se retira lesionado, durante el partido de LaLiga contra el Espanyol
El centrocampista del Sevilla Rubén Vargas (c) se retira lesionado, durante el partido de LaLiga contra el Espanyol | EFE/Alejandro García

El derbi y unos cuantos partidos más. Rubén Vargas tiene una rotura importante en el bíceps femoral del muslo izquierdo y estará entre 5 y 7 semanas de baja. Januzaj tiene una lesión en la misma zona y su baja oscilará entre las 4 y las 5 semanas. Y este miércoles por la mañana el club anunciaba una nueva lesión muscular: Gabriel Suazo sufre una lesión en el soleo de la pierna izquierda y, aunque la gravedad es menor que la de sus compañeros, no hay quién le quite las 2 o 3 semanas fuera de los terrenos de juego.

La buena noticia es que César Azpilicueta ha vuelto a entrenar con el grupo y todo apunta a que podrá jugar el derbi. Isaac Romero sigue sumando sesiones grupales y debe estar bien para el partido del domingo. No ha estado Nemanja Gudelj, que ha realizado trabajo específico en el gimnasio. Nianzou entrena en solitario, incrementando poco a poco la intensidad, y no llega al encuentro ante el Betis.

Habrá que ver cómo solventa Almeyda estos contratiempos. Si coloca una defensa de 4, las opciones para el lateral izquierdo son Kike Salas, Oso o Carmona a pie cambiado. Con defensa de 5, Juanlu y Alfon podrían ser los carrileros. Azpilicueta debe jugar junto a Marcao en el centro de la zaga.

