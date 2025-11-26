El Sevilla pierde a 3 jugadores para el derbi

El derbi y unos cuantos partidos más. Rubén Vargas tiene una rotura importante en el bíceps femoral del muslo izquierdo y estará entre 5 y 7 semanas de baja. Januzaj tiene una lesión en la misma zona y su baja oscilará entre las 4 y las 5 semanas. Y este miércoles por la mañana el club anunciaba una nueva lesión muscular: Gabriel Suazo sufre una lesión en el soleo de la pierna izquierda y, aunque la gravedad es menor que la de sus compañeros, no hay quién le quite las 2 o 3 semanas fuera de los terrenos de juego.

La buena noticia es que César Azpilicueta ha vuelto a entrenar con el grupo y todo apunta a que podrá jugar el derbi. Isaac Romero sigue sumando sesiones grupales y debe estar bien para el partido del domingo. No ha estado Nemanja Gudelj, que ha realizado trabajo específico en el gimnasio. Nianzou entrena en solitario, incrementando poco a poco la intensidad, y no llega al encuentro ante el Betis.

Habrá que ver cómo solventa Almeyda estos contratiempos. Si coloca una defensa de 4, las opciones para el lateral izquierdo son Kike Salas, Oso o Carmona a pie cambiado. Con defensa de 5, Juanlu y Alfon podrían ser los carrileros. Azpilicueta debe jugar junto a Marcao en el centro de la zaga.