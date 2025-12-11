DINAMO 1 - BETIS 3

Riquelme da alas al Betis en Zagreb

El Betis ha dado un paso gigantesco hacia su objetivo de acabar la fase liga de la Europa League entre los ocho primeros y asegurar su pase a los octavos de final de la competición. Los de Pellegrini vencieron por 1-3 al Dinamo de Zagreb en un choque que encarrilaron en la primera parte.

EFE | Onda Cero Sevilla

Sevilla |

Riquelme celebra el primer gol del Betis en el Estadio Maksimir.
Riquelme celebra el primer gol del Betis en el Estadio Maksimir. | Agencia EFE

El Betis dejó este jueves virtualmente sentenciado su pase a los octavos de final de la Liga Europa, tras imponerse en Croacia al Dinamo Zagreb (1-3) en la sexta y antepenúltima jornada de la primera fase del torneo, en la que el conjunto del chileno Manuel Pellegrini nunca tuvo problemas para superar al rival.

Ya al descanso, el equipo sevillano se fue con 0-3, con goles del exbarcelonista Sergi Domínguez en propia puerta rebasada la media hora de juego, luego de Rodrigo Riquelme en el minuto 34 y del brasileño Antony dos Santos en el 38, mientras que los locales maquillaron el resultado con un tanto de Niko Galesic en el minuto 89.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer