Riquelme da alas al Betis en Zagreb

El Betis dejó este jueves virtualmente sentenciado su pase a los octavos de final de la Liga Europa, tras imponerse en Croacia al Dinamo Zagreb (1-3) en la sexta y antepenúltima jornada de la primera fase del torneo, en la que el conjunto del chileno Manuel Pellegrini nunca tuvo problemas para superar al rival.

Ya al descanso, el equipo sevillano se fue con 0-3, con goles del exbarcelonista Sergi Domínguez en propia puerta rebasada la media hora de juego, luego de Rodrigo Riquelme en el minuto 34 y del brasileño Antony dos Santos en el 38, mientras que los locales maquillaron el resultado con un tanto de Niko Galesic en el minuto 89.