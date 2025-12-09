Murcia y Alavés, rivales de Betis y Sevilla en copa

El Sevilla jugará el único partido entre equipos de 1a

No tuvo fortuna el Sevilla en el sorteo de copa. Su bola salió la última, cuando todos los rivales de 1a RFEF y de la Liga Hypermotion habían salido. Protagonizará el único duelo entre equipos de primera división de los dieciseisavos de final y encima a domicilio. Será ante el Deportivo Alavés. El Betis jugará en Murcia.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

El rival del conjunto bético, el Real Murcia, es cuarto clasificado en el grupo B de 1a RFEF, con seis victorias, cinco empates y cuadro derrotas en quince partidos de liga. Los de Pellegrini jugarán en la Nueva Condomina entre los días 16, 17 y 18 de diciembre. El Sevilla no tuvo suerte y tendrá que jugar ante un primera. El Deportivo Alavés es decimoprimero en el campeonato nacional de liga, con un punto más que el equipo adiestrado por Matías Almeyda. Hasta ahora ha sumado cinco victorias, tres empates y siete derrotas. La temporada pasada el cuadro nervionense dijo adiós a la Copa del Rey en esta misma ronda al caer derrotado por 4-1 ante el Almería.

