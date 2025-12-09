Murcia y Alavés, rivales de Betis y Sevilla en copa

El rival del conjunto bético, el Real Murcia, es cuarto clasificado en el grupo B de 1a RFEF, con seis victorias, cinco empates y cuadro derrotas en quince partidos de liga. Los de Pellegrini jugarán en la Nueva Condomina entre los días 16, 17 y 18 de diciembre. El Sevilla no tuvo suerte y tendrá que jugar ante un primera. El Deportivo Alavés es decimoprimero en el campeonato nacional de liga, con un punto más que el equipo adiestrado por Matías Almeyda. Hasta ahora ha sumado cinco victorias, tres empates y siete derrotas. La temporada pasada el cuadro nervionense dijo adiós a la Copa del Rey en esta misma ronda al caer derrotado por 4-1 ante el Almería.