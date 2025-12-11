El Betis vuelve a Zagreb con el pase a octavos en mente

Quintos los béticos con once puntos tras sus victorias ante Ludogorets, Lyon y Utrecht y los empates frente al Nottingham Forest y Genk, los de Pellegrini se verán las caras con los de Mario Kovacevic, que llegan de empatar (1-1) como local en su Liga con el segundo clasificado, Hadjuk Split, y que en Europa van en vigésima tercera posición, con siete puntos, tras ganar al Fenerbahçe y Maccabi Tel Aviv, empatar con el Malmö y perder los dos últimos ante Celta (0-3) y Lille (4-0).

Las bajas son el denominador común de ambos contendientes y, en el lado bético, condicionan aunque no determinan, en opinión de su entrenador, que hace gala de poner en el verde a lo que tiene y que buscará en el Maksimir de Zagreb asegurar el pase a las rondas decisivas para evitar escollos adicionales cuando ya el calendario aprieta.

Para el duelo de este jueves, Pellegrini contará en la portería con Pau López, ya recuperado de la rotura muscular que lo ha tenido un mes en el dique seco, mientras que en los laterales volverá a contar con el canterano Ángel Ortiz en el diestro y el argentino Valentín Gómez nuevamente como solución en el zurdo, por su rendimiento en esa posición sobrevenida y, además, por la lesión del dominicano Junior Firpo y la sanción del suizo Ricardo Rodríguez.

En el centro del campo, el marroquí Sofyan Amrabat ya está con su selección para recuperarse de su lesión desafortunada por un choque con Isco Alarcón en la anterior cita europea, ante el Utrecht; mientras que su compatriota Ez Abde y el congoleño Cédrick Bakambu jugarán su último partido de 2025 antes de marcharse a disputar con los combinados de sus respectivos países la Copa de África hasta casi final de enero de 2026.

El duelo en tierras croatas, con el imperativo irrenunciable de los puntos, servirá además para que tomen velocidad de crucero competitiva, tras salir de problemas físicos de alcance diverso, futbolistas como el argentino Giovani Lo Celso o el colombiano Nelson Deossa, además de otros que ya han pedido paso en Copa del Rey ante el Torrent, como Rodrigo Riquelme, todos en la misión de pasar como primero de los objetivos.

Enfrente, tendrán un hueso duro de roer por su condición de líder en la competición croata y por sus aspiraciones europeas frenadas en sus dos últimos partidos de la liguilla de clasificación, saldados además con un paupérrimo balance de siete goles encajados por ninguno anotado ante Celta y Lille francés.

Cuenta Kovacevic con las ausencias por lesión de Mateo Lisica, Robert Mudrazija, Ismael Benaccer, Raúl Torrente y Moric Valincic y el portugués Varela; y con la duda de Mikić, su sustituto en Liga, aunque terminó con un fuerte golpe en la cabeza ante Hajduk Split que no debería impedirle salir en el once inicial del cuadro balcánico.

En todo caso, el juego de los croatas es reconocible por su intensidad en el estadio Maksimir, la misma de la que hace gala su afición, y por salir por el partido desde los compases iniciales, lo que deberán aprovechar los de Pellegrini para, desde la contención de las primeras acometidas y la posesión, buscar los huecos dejados por los de Mateo Kovacevic.

- Alineaciones probables:

Dinamo Zagreb: Filipovic; Mikic, Domínguez, McKenna, Goda; Ljubicic, Misic, Zajc; Bakrar, Beljo y Hoxha.

Betis: Pau López; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Bartra, Valentín; Altimira, Deossa; Antony, Lo Celso, Abde; y Bakambu.

Árbitro: Goga Kikacheishvili (Georgia).

Estadio: Stadion Maksimir.

Hora: 18.45