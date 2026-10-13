Plaza: "Es amarilla a Isaac, pero a ver si a los grandes los dejan con diez"

Luis García Plaza fue muy claro sobre esta acción. "Con el reglamento es amarilla, es así. Está bien enseñada. Pero quiero ver si alguna vez lo hace un jugador de un equipo grande si lo dejan con diez", declaró. El técnico madrileño quiso subrayar que "somos al primero que le pitan lo de los ocho segundos del portero, al primero que le amonestan por mandar a callar... (Riendo) Me lo tomo así, pero a ver si es verdad que cuando le pase a otros equipos hagan igual. A los grandes les permiten hacer de todo, practicamente".

El míster sevillista hizo una reflexión acerca de la relación de los aficionados con los jugadores visitantes, cuando hay tensión. Afirmó que "a los futbolistas y entrenadores nos insultan, dicen de todo, tiran botellas, hoy a mí me han tirado una y me han dado... y tú no puedes hacerles nada. Habrá que identificar a los que tiran botellas. En todos los campos".