Pellegrini: "No hay crisis ni nada que se le pueda parecer"

Según el técnico verdiblanco, "estamos exactamente igual que el año pasado. La campaña es parecida. Tenemos tres puntos menos que el año anterior. Si ganamos a Granada, vamos a tener los mismos puntos que el año pasado que comenzamos perdiendo con el Celta en casa 4-3. Fuimos eliminados de la Copa ante Osasuna en casa y ahora estamos eliminados. Las temporadas son muy parejas. A uno le gustaría no pasar estos baches de resultados, pero los tienen todos los equipos y estamos absolutamente dentro de todas las expectativas. No hay ni crisis ni nada que se le pueda parecer".

Mucho se habla de qué puede pasar por la cabeza de Manuel Pellegrini, que ha clasificado al Betis para Europa en sus tres primeras campañas, y que no para de sortear problemas (plantilla corta, marcha de directores deportivos, lesiones...). El chileno se ha mostrado claro. "Yo sigo estando aquí muy contento. Muy amargado por no seguir en la Copa pero sé que también hay baches de resultados. Agradezco el cariño a la gente del Betis pero en esta profesión se pasa de bestial a bestia en un par de partidos. Seguimos con las mismas ganas, ambición y en el proyecto. Los resultados no han sido buenos pero recuerdo que en 14 partidos de liga sólo perdimos uno. Hicimos partidos muy buenos. Y no vamos a claudicar por un partido malo. Yo voy a intentar cumplir mi contrato", ha afirmado.

Respecto a la marcha de Ramón Planes, el 'Ingeniero' ha asegurado que "lo lamento mucho porque, al igual que Antonio (Cordón), estaba haciendo una muy buena labor, quizás con muy poco dinero, pero así es el destino y habrá que ver cómo solucionar ese problema". Además, se ha referido a su conflicto con Guardado. "Conflictos con los jugadores hay siempre, todas las semanas. Lo supieron un poco tarde ustedes, fue contra el Girona, antes de las vacaciones. El problema con Andrés es algo que se sucede muchas veces. Es el capitán, es su rol, sabe cuál es mi manera de exigir así que no hay ningún tipo de problema con él. Perdimos y no le busquemos más vueltas", ha asegurado.