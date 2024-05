Quique, para continuar, desea que haya "convencimiento mío y del club"

El Sevilla se debate entre ofrecer un año más al técnico madrileño o buscar otro perfil de entrenador. Pero curiosamente, los que gustan en el seno de la entidad son muy diferentes entre sí. A saber, Arrasate, Raúl González Blanco, Maresca y Sarri. Y por supuesto Quique, cuyo nombre también está encima de la mesa de Orta y del presidente. El entrenador madrileño ha desvelado que "hablo todos los días con el presidente pero no hemos hablado de mi futuro. Yo estoy muy cómodo aquí, pero prefiero que acabe la temporada y que se relajen las mentes para pensar las cosas bien, que las decisiones se tomen desde el convencimiento. El del club y el mío propio. Aquí se han tomado decisiones últimamente desde el éxito último y eso no me va". O sea, que el futuro del banquillo sevillista sigue en el aire.

Con la permanencia practicamente en el bolsillo, Quique no quiere relajaciones y pide "terminar siendo honestos y profesionales, que no decaigan". Y quiere ganar a un Granada que "ha dado un vuelco tremendo. Es uno de los equipos más intensos de LALIGA, de los que más corre, de los que menos goles recibe en los últimos partidos... Jugamos ante un rival que tiene mucha personalidad y mucho atrevimiento y que no tiene nada que perder. Vienen de empatar en Bilbao y ganar a Osasuna". Para este partido, el equipo nervionense presenta las bajas de Suso, Pedrosa, Gudelj, Isaac Romero, Sow y Oliver Torres. Para suplir las bajas en mediocampo, acompañando a Soumaré, nombró a "Agoumé y Lamela". Y para sustituir a Isaac Romero, "que será una baja muy importante por lo que corre y lo que genera", sacó a relucir el nombre de Lukebakio. No se le pasa por la cabeza sacar como titular a Mariano, tampoco a Rafa Mir que "está teniendo paciencia con las decisiones de su entrenador" y ni por asomo poner a Alejo Véliz, del que subrayó que "es muy joven y tiene que tapar sus carencias".