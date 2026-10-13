Pellegrini y su "ambición" en la Champions

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró este martes, en su comparecencia de prensa previa al partido de la Liga de Campeones que disputarán el miércoles en La Cartuja ante el Oporto portugués, que "la ambición siempre es intentar clasificar lo más arriba posible" en todas las competiciones en las que participa su equipo. "Espero un Oporto complicado. Es un rival acostumbrado a jugar la Champions con el tuve la fortuna de enfrentarme con el Málaga y tuvimos un muy buen resultado. Lo importante es que en frente hay un equipo competitivo ante el que saldremos a ganar y para eso tenemos que tener rendimientos individuales altos", argumentó el preparador suramericano.

Pellegrini destacó que el Betis "llega bien, así lo indican los resultados" y que fue muy "importante volver con una victoria tras un parón", en alusión al encuentro del pasado domingo también como local ante Osasuna (5-2), por lo que deseó "prolongar esa racha". Subrayó que el partido de la primera jornada de este torneo, con victoria 2-3 en el campo de Lille francés, "no tiene ninguna relación con este" y que ya lo han comentado "muchas veces con el plantel, que haber ganado en Lille no significa nada".

Anunció que el extremo brasileño Antony dos Santos, que se recuperaba de unas molestias físicas, "está en condiciones y en la lista de citados" y que ya decidirán si jugará de inicio o durante el partido. También se refirió al mediapunta Isco Alarcón, que estuvo la pasada temporada prácticamente inédito por lesiones y que ante Osasuna marcó dos goles, y dijo que "a medida que se va recuperando, lo va demostrando más", por lo que se alegra "mucho por él".

Preguntado que si su etapa como entrenador en el Betis, en el que cumple su séptima temporada, es la mejor de su dilatada carrera, precisó que no le "gusta ser injusto" porque ha "estado en muchos clubes", pero reconoció que ésta en el club sevillano "es muy especial e importante".

"Sé lo que quiero hacer de cara al futuro y trato de transmitírselo a los jugadores día a día. Esa fácil accesibilidad es lo que quiero y ya veremos en las próximas temporadas dónde estaremos, pero ahora pienso solo en el partido de mañana", afirmó.