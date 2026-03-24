OFICIAL: Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla

Luis García Plaza es el nuevo entrenador del Sevilla para lo que resta de temporada en LaLiga EA Sports y la siguiente, hasta junio de 2027, tras la destitución el pasado lunes del argentino Matías Almeyda, anunció este martes el club hispalense. El madrileño, de 53 años, se hace cargo del Sevilla, al que sólo le separan tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota el sábado ante el Valencia (0-2), con el objetivo de lograr la permanencia en las nueve jornadas que faltan para acabar esta campaña 2025-2026 y seguirá en su banquillo en la 2026-2027 en virtud del contrato firmado con el club andaluz.

García Plaza ha dirigido 229 partidos en Primera División en una carrera que comenzó tras su temprana retirada a los 27 años como futbolista por una grave lesión tras jugar en el filial del Atlético de Madrid, Yeclano, Rayo B, Talavera y Benidorm.

El Sevilla ha anunciado su fichaje explicando en su web oficial que "han alcanzado un acuerdo para el que técnico madrileño (01/12/1972) se convierta en el entrenador de la primera plantilla nervionense hasta el 30 de junio de 2027. Con apenas 30 años da el salto a los banquillos para dirigir a la UD Altea. Tras dos temporadas en el Villajoyosa CF, en el verano de 2005 comienza a entrenar al filial del Villarreal CF, con el que peleó por el ascenso a Segunda B. Esto le permite firmar por el Elche CF en la 2006/07 en Segunda y al año siguiente regresa al Benidorm CF, con el que alcanza la fase de ascenso a Segunda.

En la 2008/09 recala en el Levante UD, en el que consigue la permanencia en Segunda, para lograr un inesperado ascenso a Primera en su segundo año. En la 2009/10 mantiene al equipo granota en la máxima categoría y recibe la llamada del Getafe CF. En el Coliseum logra estabilizar al equipo en Primera, hasta el punto de convertirse, en su tercera temporada como azulón, en el técnico entonces con más partidos en el banquillo getafense en la élite hasta su salida en la recta final de aquella temporada 2013/14.

En el verano de 2014 vive su primera experiencia en el extranjero y firma por el Baniyas SC de Emiratos Árabes Unidos, donde permanece dos temporadas. En 2017 firma por el Beijing Renhe, al que asciende a la Superliga china antes de volver brevemente al Villarreal CF, esta vez para dirigir a su primer equipo. Tras una segunda etapa en el Beijing Renhe, dirige durante seis meses al Al-Shabab saudí, su última experiencia lejos de casa hasta el momento. En el verano de 2020 pasa a dirigir al RCD Mallorca, con el que asciende a Primera en su primera temporada y se marcha al cierre de la 2021/22. Su último equipo hasta la fecha había sido el Deportivo Alavés, al que llegó en la recta final de esa misma temporada, logrando el ascenso a Primera con el conjunto babazorro. Esto le permitió continuar en el cargo y conseguir la permanencia en su segunda temporada, aunque acabaría dejando el banquillo de Mendizorroza en diciembre de 2024".