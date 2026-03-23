Siguen negociando con García Plaza

OFICIAL: Almeyda, despedido: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo"

Ya es oficial. Almeyda es historia en el Sevilla. Desgraciadamente, historia con sabor agridulce. El club ha anunciado su destitución, le ha deseado suerte y a otra cosa. Esa otra cosa es la contratación de Luis García Plaza, que los dirigentes sevillistas están negociando. El argentino sólo sumó ocho victorias. Además logró siete empates y catorce derrotas en veintinueve jornadas, lo que tienen al Sevilla en decimoquinta posición con sólo 3 puntos sobre la zona de descenso, y fue eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

EFE | Carlos Hidalgo

Sevilla |

OFICIAL: Almeyda, despedido: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo"
OFICIAL: Almeyda, despedido: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo" | Agencia EFE

Almeyda, de 52 años, firmó en verano un contrato por tres años, hasta junio de 2028, para dirigir al conjunto sevillista e intentar que recuperara su nivel y el potencial que tuvo en este siglo XXI, después de cuatro temporadas -incluida ésta- en las que en LaLiga ha tenido que luchar por el objetivo de la permanencia. Con el argentino en el banquillo, el Sevilla ha sumado 31 puntos, de ellos 16 en quince partidos en su estadio y 15 fuera en 14 encuentros, y es el equipo más goleado de Primera División con 49 goles encajados, uno más que el Levante (48) y dos más que el Mallorca (47), que ocupan zona de descenso, y tres más que el Elche (46), el rival que marca ahora la salvación. "El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales", aseguró en su comunicado el club hispalense.

El técnico sudamericano se despidió en sus redes sociales con estas frases: "En mi nombre y el de mi staff. Desde el primer día sentí que este club no era uno más en mi carrera. Volver a esta casa tantos años después significaba mucho para mí, y lo viví con el corazón en cada entrenamiento y en cada partido. Quiero agradecer a los jugadores por su compromiso, por el esfuerzo y por no dejar de creer incluso en los momentos más difíciles, al club y a todas las personas que trabajan en él por su apoyo constante, a la afición y al periodismo con el cual hemos debatido de fútbol, ha sido un año de aprendizaje que le sumo a mi vida profesional. Sé que el momento no es el que todos deseábamos pero ha sido especial haber sido parte. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con honestidad y con respeto por este escudo; todos saben que lo defendí dentro y fuera de la cancha. Dios los bendiga. Gracias por todo sevillistas! Un fuerte abrazo".

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