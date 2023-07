Ofertas insuficientes por Bono

De momento hay poco movimiento por Youssef En-Nesyri, pero sí lo hay por su compatriota Yassine Bono. Dos clubes ya han ofertado por él. Primero fue el Bayern Munich, que apareció con una oferta de 8 millones de euros más 4 en pluses por objetivos, rechazada por el Sevilla. Y después llegó el todopoderoso Paris Saint Germain poniendo encima de la mesa 12 millones de euros más 2 en variables, oferta considerada insuficiente por un Sevilla que no le quiere vender por menos de 20 kilos. En Francia han publicado que, incluso, Luis Enrique ha hablado ya con Bono para convencerle para que acepte la oferta parisina, a expensas de que los clubes lleguen a un acuerdo. Todo apunta a que, si no suben las cifras, la entidad sevillista no le abrirá la puerta. En Alemania afirman que el Sevilla irá a por Baumann, portero del Hoffenheim, si se marcha el marroquí.