OVIEDO 1 - SEVILLA 0

Nianzou, el árbitro, el otro y el de la moto

El Sevilla está a dos puntos del descenso, después de perder en casa del colista. Y la culpa no la tiene sólo Nianzou, por dejar que Viñas rematara sólo y luego dormirse y recibir una justa tarjeta roja. Ni la tiene sólo Hernández Hernández, por no expulsar a Fede Viñas tras el tremendo pisotón a Sow. Ni la tiene sólo Cordón, por perpetrar dos mercados infames. Ni la tienen sólo Junior y Castro. La tienen todos un poquito. El titular podría haber sido perfectamente: "Entre todos lo mataron y él sólo se murió". Esperemos que sobreviva pero... qué mala pinta tiene esto. Por cierto, el Sevilla firmó cero tiros a puerta en 99 minutos. Vale que jugó mucho tiempo con diez, pero parecía que le había expulsado a tres jugadores, en vez de a uno.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Nianzou, el árbitro, el otro y el de la moto
Nianzou, el árbitro, el otro y el de la moto | EFE/Eloy Alonso

El gol de Fede Viñas de cabeza en el minuto 32 de la primera parte fue suficiente para que el Oviedo volviera a sumar tres puntos en el Carlos Tartiere (1-0) y superara a un Sevilla en el que el cambio de entrenador no ha tenido el efecto esperado.

El delantero uruguayo adelantó a los locales en la primera mitad cabeceando un córner botado desde la esquina izquierda. Pocos minutos más tarde, en el 38, el Sevilla sufrió la expulsión del defensa francés Tanguy Nianzou, por una falta cometida precisamente sobre el goleador ovetense.

En la segunda mitad, el Oviedo aprovechó la superioridad numérica para controlar la posesión del esférico y no sufrir en exceso, mientras que los de Luis García Plaza, en el banquillo hispalense desde el pasado 24 de marzo, se veían impotentes a la hora de generar ocasiones de peligro. El marcador no se movió y el encuentro terminó 1-0.

Con este resultado, el equipo ovetense, todavía colista de LaLiga, se queda con 24 puntos, a siete de la salvación, barrera que precisamente marca el Sevilla con 31. A falta de ocho jornadas para el final, el Oviedo no pierde la esperanza de pelear por la permanencia, mientras que los sevillistas no se libran de los problemas en este último tramo del curso.

Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Dani Calvo, Bailly, Javi López; Sibo, Fonseca; Thiago, Ilyas; Fede Viñas y Alberto Reina.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona (Castrín, m.46), Nianzou, Kike Salas, Oso (Suazo, m.72); Gudelj, Mendy (Isaac, m.72), Sow (Manu Bueno, m. 46); Juanlu, Vargas (Ejuke, m.79) y Akor.

Goles 1-0. m.33: Viñas.

Árbitro Hernández Hernández (Comité Canario)

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