Nianzou, el árbitro, el otro y el de la moto

El gol de Fede Viñas de cabeza en el minuto 32 de la primera parte fue suficiente para que el Oviedo volviera a sumar tres puntos en el Carlos Tartiere (1-0) y superara a un Sevilla en el que el cambio de entrenador no ha tenido el efecto esperado.

El delantero uruguayo adelantó a los locales en la primera mitad cabeceando un córner botado desde la esquina izquierda. Pocos minutos más tarde, en el 38, el Sevilla sufrió la expulsión del defensa francés Tanguy Nianzou, por una falta cometida precisamente sobre el goleador ovetense.

En la segunda mitad, el Oviedo aprovechó la superioridad numérica para controlar la posesión del esférico y no sufrir en exceso, mientras que los de Luis García Plaza, en el banquillo hispalense desde el pasado 24 de marzo, se veían impotentes a la hora de generar ocasiones de peligro. El marcador no se movió y el encuentro terminó 1-0.

Con este resultado, el equipo ovetense, todavía colista de LaLiga, se queda con 24 puntos, a siete de la salvación, barrera que precisamente marca el Sevilla con 31. A falta de ocho jornadas para el final, el Oviedo no pierde la esperanza de pelear por la permanencia, mientras que los sevillistas no se libran de los problemas en este último tramo del curso.

Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Dani Calvo, Bailly, Javi López; Sibo, Fonseca; Thiago, Ilyas; Fede Viñas y Alberto Reina.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona (Castrín, m.46), Nianzou, Kike Salas, Oso (Suazo, m.72); Gudelj, Mendy (Isaac, m.72), Sow (Manu Bueno, m. 46); Juanlu, Vargas (Ejuke, m.79) y Akor.

Goles 1-0. m.33: Viñas.

Árbitro Hernández Hernández (Comité Canario)