Será intervenido del hombro

Miguel Sierra será operado y estará tres meses de baja

Las lesiones nunca llegan en buen momento, pero ésta de Miguel Sierra es un duro varapalo para el granadino. Por fin está en el primer equipo del Sevilla, con la camiseta titular en los ocho primeros partidos de liga y, además, ofreciendo un gran rendimiento. Era un indiscutible para García Plaza en el costado derecho y ahora se ve obligado a frenar.

EFE | Carlos Hidalgo

Sevilla |

El delantero del Sevilla Miguel Sierra (i) juega un balón ante Roger Brugué (c), del Levante, durante el partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports que UD Levante y Sevilla FC disputaron en el estadio Ciutat de Valencia.
El delantero del Sevilla Miguel Sierra (i) juega un balón ante Roger Brugué (c), del Levante, durante el partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports que UD Levante y Sevilla FC disputaron en el estadio Ciutat de Valencia. | EFE/Ana Escobar

Sierra cayó mal en una falta que recibió de Manu Sánchez y se hizo mucho daño en el hombro. Tuvo que ser sustituido. Y las pruebas determinan que tiene que pasar por el quirófano. Será operado "en los próximos días" de una luxación del hombro derecho sufrida este pasado lunes en el partido que su equipo empató 3-3 en el campo del Levante y, aunque el club no ha precisado un plazo estimado de recuperación, por el tipo de lesión estará alrededor de tres meses de baja.

El canterano del Sevilla, quien ha dado el salto esta campaña al primer equipo y lleva dos goles en ocho partidos, todos como titular, "fue sometido este martes a pruebas médicas que confirman que sufre una luxación de la acromioclavicular del hombro derecho y será operado de esta lesión en los próximos días", informó en un parte médico el club.

Esta lesión frena la destacada progresión que llevaba el extremo granadino, de 22 años, en su debut en Primera División, en la que en este inicio de LaLiga EA Sports ha demostrado ser un atacante incisivo en la banda derecha y una de las armas ofensivas del conjunto entrenado por Luis García Plaza.

Aún con el agrio sabor que dejó el 3-3 en el Ciutat de València, al llegar en el minuto 100, el conjunto del barrio de Nervión recibió este martes una noticia positiva para su encuentro del próximo domingo en el estadio del Real Madrid, ya que el delantero belga Lucas Stassin se reincorporó al trabajo con el grupo tras varias semanas lesionado.

Para el encuentro en el Santiago Bernabéu es baja segura, además de Miguel Sierra y del central brasileño Marcao Teixeira, también lesionado, el delantero lebrijano Isaac Romero, expulsado en el tiempo añadido del partido contra el Levante justo después de marcar el 2-3, al mandar callar a la grada en su celebración y ver su segunda amarilla.

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