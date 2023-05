Mendilibar: "En mi cabeza está ganar"

Mendilibar admite que tiene "el once decidido. Ya le he dado las vueltas a la cabeza que había que dar. Lo tengo claro". Sobre la Roma, ha comentado que "ellos se sienten cómodos si tienen que defender cerca de su área. Es difícil de jugarle. Pocas veces se ponen nerviosos. Juegan con tranquilidad aunque pasen los minutos. Con esa tranquilidad tenemos que jugar nosotros también".

El de Zaldívar se ha referido al rival y a su entrenador, José Mourinho. "Agradezco lo que dice, pero, cómo él ha dicho, la historia no gana ni los piropos tampoco. El que menos errores cometa, se llevará el gato al agua", ha indicado.

El técnico sevillista ha comentado que "el futuro no me importa. Firmé para mes y medio. Estoy tranquilo. Vine del paro al Sevilla. Ya veremos lo que sucede. No me preocupa en absoluto".

Por su parte, el capitán, Jesús Navas ha comentado que "estar aquí es algo único, especial e increíble. Tenemos que ser nosotros mismos. Desde la llegada del míster, estamos trabajando con toda la ilusión. Hay que tener en una final mucha intensidad y ganas".

Por otro lado, Ivan Rakitic ha indicado que "hay que disfutar estos momentos. Cómo prepara el partido la UEFA, ya es un espectáculo. No hay cosa más bonita que traer la copa de nuevo a nuestra ciudad y para nuestra gente. Tenemos que hacer el partido perfecto"